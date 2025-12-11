Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine: Pogledajte tko se sakrio među peciva

Nepozvani gost snimljen je u akciji.
Neke scene proizvodnje i transporta određene vrste hrane, publici kvare tek i omiljeno jelo, zato je možda pametnije ne istraživati podrijetlo nekih namirnica. Tako ćete si samo zgaditi jelo, a upitna se praksa kod proizvodnje i prerade neće promijeniti.
Međutim, nekada vas takve stvari jednostavno pronađu, a upravo se to dogodilo kupcima u jednoj trgovini, piše Dnevnik.hr. U svojoj su uobičajenoj kupnji naišli na nepozvanog posjetitelja koji je uživao u pekarskim proizvodima, a nekima je ta scena bila dovoljna da odustanu od kupnje.
Scena iz trgovine u Mađarskoj je zato postala viralna, a razlog tome je miš koji je neometano uživao u pecivu posluženom kupcima. Miš je postao zvijezda odjeljka za komentare, a mnogi su se našalili kako je to Remy iz animiranog filma Juhu-hu (Ratatouille).
Tako su neki pisali da Remy radi provjeru kvalitete peciva te da ga puste na miru, dok su se neki jednostavno našalili da je to Remy nakon tjedan dana provedenih u Mađarskoj. Nekima scena ipak nije pokvarila tek jer su oduševljeni koliko slatko djeluje miš, no sumnjamo kako bi istu energiju zadržali da se s njim susretnu uživo.
