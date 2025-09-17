HERA objavila nove cijene plina za kućanstva

Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2025. iznosit će prosječno 53,8 EUR/MWh. Istovremeno, s uključenom subvencijom krajnja cijena plina iznosit će prosječno 50,0 EUR/MWh, što u odnosu na prosječnu cijenu plina sa uključenom subvencijom do 30. rujna 2025. koja iznosi 45,9 EUR/MWh, predstavlja povećanje od 9% za sva distribucijska područja u RH. Navedeni porast krajnje cijene plina bez mjera Vlade RH, odnosno bez subvencije, od 1. listopada 2025. za sva distribucijska područja u RH iznosio bi prosječno 17,3%.