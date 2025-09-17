HERA objavila nove cijene plina za kućanstva

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 21. sjednici donijelo je odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2025. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2026.
Odlukom je, na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2025. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2026., za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj.
Prema odredbama Metodologije, krajnja cijena plina za javnu uslugu sastoji se od tri komponente: troška nabave plina, troška distribucije plina i troška opskrbe plinom, a iskazuje se kroz tarifnu stavku za isporučenu količinu plina (Ts1) i fiksnu mjesečnu naknadu (Ts2).
Prosječno 50 eura
Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2025. iznosit će prosječno 53,8 EUR/MWh. Istovremeno, s uključenom subvencijom krajnja cijena plina iznosit će prosječno 50,0 EUR/MWh, što u odnosu na prosječnu cijenu plina sa uključenom subvencijom do 30. rujna 2025. koja iznosi 45,9 EUR/MWh, predstavlja povećanje od 9% za sva distribucijska područja u RH. Navedeni porast krajnje cijene plina bez mjera Vlade RH, odnosno bez subvencije, od 1. listopada 2025. za sva distribucijska područja u RH iznosio bi prosječno 17,3%.
Kako provjeriti iznos?
Iznos godišnjeg i mjesečnog troška za plin za kućanstva koja koriste javnu uslugu, po pojedinim distribucijskim područjima i pojedinim tarifnim modelima, te ostale relevantne informacije, krajnji kupac može saznati korištenjem aplikacije iPlin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
