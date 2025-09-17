U Dalmaciji
FOTO / Turisti u čudu zastali: Nisu mogli vjerovati tko stoji ispred trgovine
Dalmacija je poznata po kristalno čistom moru, slikovitim obalama, dobroj hrani i opuštenom ritmu života. No, svaki posjetitelj najviše pamti one male trenutke koji dočaravaju pravu dalmatinsku svakodnevicu – a jedan takav prizor nedavno je oduševio i turiste i korisnike društvenih mreža.
Sve je započelo fotografijom koja se ovih dana munjevito širi internetom i izaziva lavinu pozitivnih reakcija. Snimljena je ispred jedne trgovine, ali na njoj se vidi puno više od običnog prizora.
Na slici se nalaze dva mještana koji polako uživaju u pivu na klupi, prodavačica koja je nakratko predahnula te znatiželjni dječak koji s osmijehom prilazi glavnom "junaku" fotografije – magarcu.
Magarac mirno stoji privezan ispred trgovine i strpljivo dopušta dječaku da ga pomazi. Upravo je taj trenutak postao simbol prave dalmatinske autentičnosti.
Fotografija je izazvala niz oduševljenih komentara. "Nešto ovakvo možeš doživjeti samo u Dalmaciji," napisao je jedan korisnik, dok je drugi u šali dodao: "Nisu svi influenceri na dvije noge."
Nije ni čudo da se slika u trenu proširila društvenim mrežama – jer prikazuje ono što je danas rijetkost: jednostavan, topao trenutak, pun duha i šarma, kakav može ponuditi samo Dalmacija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
