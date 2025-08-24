Kako pravilno skladištiti svakodnevne kuhinjske sastojke da dulje traju

Bijelo, rafinirano brašno (npr. glatko, oštro, za kolače) obično traje 1–2 godine. Nakon otvaranja prebacite ga u hermetički zatvorenu posudu i čuvajte na hladnom, suhom mjestu.



Možete ga držati i u hladnjaku ili zamrzivaču radi duljeg roka trajanja, ali i smočnica/ostava je sasvim dovoljna ako je suha. Rafinirano brašno rijetko se pokvari, no bacite ga ako miriše ili izgleda pljesnivo, ili ima znakove plijesni ili kukaca.