Brašno, šećer, kakao
Kako pravilno skladištiti svakodnevne kuhinjske sastojke da dulje traju
Bez obzira koliko često koristite sastojke poput brašna, šećera, kakaa i praška za pecivo, vjerojatno ste se nekad zapitali koliko dugo zapravo traju ove osnovne namirnice.
Iako sastojci za pečenje često dolaze s rokom trajanja, on je obično manje važan nego što mislite - pogotovo ako ih pravilno čuvate: na hladnom i suhom mjestu, u hermetički zatvorenoj posudi, prenosi klix.
Najbolje je sve osnovne sastojke držati u čistim, suhim i hermetički zatvorenim posudama, dalje od izvora topline i svjetla. Time sprječavate vlagu, mirise i nametnike.
Bijelo (rafinirano) brašno
Bijelo, rafinirano brašno (npr. glatko, oštro, za kolače) obično traje 1–2 godine. Nakon otvaranja prebacite ga u hermetički zatvorenu posudu i čuvajte na hladnom, suhom mjestu.
Možete ga držati i u hladnjaku ili zamrzivaču radi duljeg roka trajanja, ali i smočnica/ostava je sasvim dovoljna ako je suha. Rafinirano brašno rijetko se pokvari, no bacite ga ako miriše ili izgleda pljesnivo, ili ima znakove plijesni ili kukaca.
Brašna od cjelovitih žitarica, orašastih plodova i bezglutenska brašna
Ova brašna imaju kraći rok trajanja jer sadrže klicu i mekinje koje s vremenom oksidiraju.
- Cjelovita brašna: 3 mjeseca – 1 godina
- Brašna od orašastih plodova i bezglutenska: 3 – 6 mjeseci. Nakon otvaranja čuvajte ih u hladnjaku ili zamrzivaču u hermetički zatvorenim posudama.
Šećer (kristalni, smeđi, u prahu)
Šećer ne podržava rast mikroba pa može trajati neograničeno, iako je najbolji za upotrebu otprilike do 2 godine.
Lako upija mirise i vlagu, stoga hladnjak nije idealan. Držite ga u hermetički zatvorenoj posudi na hladnom i suhom mjestu kako biste spriječili grudanje. Ako vam se smeđi šećer stvrdne, omekšajte ga komadićem kruha ili kriškom jabuke u zatvorenoj posudi (nakratko), ili ga lagano zagrijte u pećnici na niskoj temperaturi.
Kakao prah
Kakao prah sadrži flavanole — prirodne konzervanse — pa nakon otvaranja može trajati oko 3 godine. Rok trajanja često označava vrhunsku kvalitetu, no za kolače ga obično možete koristiti i nakon isteka, ako miriše i izgleda normalno.
Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu, u hermetički zatvorenoj posudi.
Čokoladne kapljice/komadići
Ako su dobro pohranjeni (hladno, suho, hermetički zatvoreno), čokoladne kapljice mogu trajati 2–4 godine. Ne držite ih u hladnjaku ili zamrzivaču jer su osjetljive na „cvjetanje” (bloom) zbog naglih promjena temperature — na površini se pojave praškaste mrlje ili pruge.
I uz cvjetanje su sigurne za upotrebu u kolačićima i drugim pecivima; okus i izgled mogu biti tek malo promijenjeni.
Kukuruzni škrob
Izuzetno je koristan za zgušnjavanje nadjeva, variva i umaka. Poput šećera, u hermetički zatvorenoj posudi na hladnom i suhom mjestu može trajati neograničeno.
Prašak za pecivo i soda bikarbona
Na hladnom i suhom mjestu (smočnica/ostava) traju oko 2 godine. Budući da su to aktivni sastojci, pratite rok trajanja i povremeno provjerite djelotvornost:
- Soda bikarbona: u malo vruće vode dodajte prstohvat sode i malo octa. Ako snažno mjehuri, aktivna je.
- Prašak za pecivo: pomiješajte s vrućom vodom (ocat nije potreban). Ako pjeni, dobar je.
Kvasac: suhi, instant i svježi (i kako ga testirati)
- Suhi aktivni kvasac: oko 1 godinu
- Instant kvasac: oko 2 godine
- Svježi kvasac: oko 2 tjedna u hladnjaku; ne zamrzavati.
I aktivni i instant kvasac mogu potrajati i dulje od naznačenog roka ako su pravilno pohranjeni.
Test aktivacije: u 1/4 šalice tople vode otopite 1 žličicu šećera i dodajte 1 vrećicu kvasca. Pričekajte 10 minuta. Ako se pojave mjehurići/pjena, kvasac je spreman za upotrebu.
