Kako se riješiti žutih mrlja s madraca

Ako je riječ o mrljama od znoja, može pomoći i blaga otopina octa razrijeđena s vodom, koja se lagano rasprši po površini. Važno je ne natapati madrac previše jer višak vlage može dovesti do razvoja plijesni. Nakon tretmana madrac treba ostaviti na prozračnom mjestu, po mogućnosti uz otvoren prozor ili ventilator, dok se potpuno ne osuši.