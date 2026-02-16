Kako se riješiti žutih mrlja s madraca

Žute mrlje na madracu čest su problem, čak i kada redovito mijenjamo posteljinu i pazimo na higijenu spavaće sobe. Međutim, uz pravilan tretman mogu se brzo ukloniti.
Najčešće nastaju zbog znoja, prirodnih tjelesnih ulja, povremenog prolijevanja tekućine ili dugotrajnog korištenja bez zaštitne navlake. Iako na prvi pogled djeluju trajno, u većini slučajeva moguće ih je znatno ublažiti ili potpuno ukloniti uz malo strpljenja i pravilnu tehniku, prenosi Klix.ba.
Prvi korak je utvrditi je li madrac potpuno suh. Ako je mrlja svježa, važno je nježno upiti višak tekućine čistom krpom ili papirnatim ručnikom bez trljanja, jer trljanje može dodatno utisnuti nečistoću u vlakna. Kod starijih, već osušenih mrlja, površinu je dobro najprije usisati kako bi se uklonile prašina i sitne čestice.
Jedno od najčešćih kućnih rješenja
Jedno od najčešćih kućnih rješenja uključuje kombinaciju sode bikarbone i male količine vode ili 3-postotnog hidrogena (vodikova peroksida). Smjesa se nanese tanko na zahvaćeno područje i ostavi da djeluje nekoliko sati. Soda pomaže u razgradnji neugodnih mirisa i upijanju vlage, dok peroksid može posvijetliti žutilo. Nakon sušenja, ostatke je potrebno temeljito usisati. Kod osjetljivijih materijala preporučuje se prethodno testiranje na manjem, skrivenom dijelu madraca kako bi se izbjegla promjena boje ili oštećenje tkanine.
Ako je riječ o mrljama od znoja, može pomoći i blaga otopina octa razrijeđena s vodom, koja se lagano rasprši po površini. Važno je ne natapati madrac previše jer višak vlage može dovesti do razvoja plijesni. Nakon tretmana madrac treba ostaviti na prozračnom mjestu, po mogućnosti uz otvoren prozor ili ventilator, dok se potpuno ne osuši.
Za tvrdokorne ili vrlo stare mrlje ponekad je potrebno ponoviti postupak više puta ili posegnuti za specijaliziranim sredstvima za čišćenje tapeciranog namještaja. U situacijama kada su mrlje duboko prodrle u punjenje ili je prisutan neugodan miris koji se ne povlači, profesionalno dubinsko čišćenje može biti najbolje rješenje.
Kako bi se spriječilo ponovno nastajanje žutih tragova, preporučuje se korištenje kvalitetne zaštitne navlake za madrac koja se može redovito prati. Redovito provjetravanje spavaće sobe, okretanje madraca prema uputama proizvođača i povremeno posipanje sode bikarbone radi osvježavanja također mogu produžiti njegov vijek trajanja i zadržati svjež izgled.
