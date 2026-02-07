Koji su krumpiri najbolji za pire, kuhanje i pečenje?

Krumpir s visokim udjelom škroba su blagog okusa russet, odnosno Idaho krumpiri. Imaju duguljast oblik. Ovi krumpiri s debelom korom i visokim udjelom škroba raspadaju se tijekom kuhanja te postaju lagani i rahli, što ih čini idealnima za pripremu pirea. Zbog svoje lagane, brašnaste unutrašnjosti, krumpiri s visokim udjelom škroba najbolji su i za pečenje u pećnici, piše Tastes of Lizzy T.