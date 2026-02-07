Oglas

Koji su krumpiri najbolji za pire, kuhanje i pečenje?

N1 Info
07. velj. 2026. 11:29
krumpir, krumpiri, poljoprivreda - Pixabay/Ilustracija
Pixabay/Ilustracija

Baš kao što postoje različite vrste brašna za različite recepte, postoje i sorte krumpira koje najbolje odgovaraju određenim jelima.

Postoje tri vrste krumpira: krumpir s visokim udjelom škroba, krumpir sa srednjim udjelom škroba i krumpir s niskim udjelom škroba.

Krumpir s visokim udjelom škroba su blagog okusa russet, odnosno Idaho krumpiri. Imaju duguljast oblik. Ovi krumpiri s debelom korom i visokim udjelom škroba raspadaju se tijekom kuhanja te postaju lagani i rahli, što ih čini idealnima za pripremu pirea. Zbog svoje lagane, brašnaste unutrašnjosti, krumpiri s visokim udjelom škroba najbolji su i za pečenje u pećnici, piše Tastes of Lizzy T.

Krumpiri sa srednjim udjelom škroba su okrugli bijeli i žuti krumpiri. Riječ je o univerzalnom krumpiru koji ćete najčešće pronaći u trgovinama. Vrlo su svestrani i mogu se koristiti u gotovo svim prilozima – za pečenje, roštiljanje, pripremu pirea ili kuhanje.

Krumpiri s niskim udjelom škroba su tzv. voštani krumpiri koji dobro zadržavaju oblik tijekom kuhanja. Zbog toga su idealni za kuhanje te za salate, juhe i variva. U ovu skupinu spadaju mali okrugli crveni krumpiri i mladi krumpiri.

Teme
krumpir pečeni krumpir pire krumpir

