Želite mjesec dana besplatnog odmora u Grčkoj? Ovo je uvjet koji morate ispuniti

Ako volite mačke, ovo je idealna prilika za vas. Grčki otok Siros traži volontere u azilu za mačke u zamjenu za besplatan smještaj.
Odabrani kandidati morat će se obvezati na pet sati rada dnevno, pet dana u tjednu, uz izravnu brigu o mačkama, a zauzvrat će dobiti besplatan smještaj, plaćene režije i doručak.
Zadaci volontera u azilu na otoku Sirosu uključuju čišćenje, hranjenje, socijalizaciju mladih spašenih mačaka i "maženje mačića", prenosi Time Out.
Azil Syros Cats postoji još od devedesetih godina i smatra se jednim od pionira danas razvijenog pokreta za zaštitu životinja na otoku. U potrazi su za "fizički spremnim, zrelim, zdravim i samostalnim" osobama koje su spremne ostati najmanje mjesec dana i pomoći u radu.
Osnovna misija azila je kontrola populacije uličnih mačaka kroz TNR program (humana sterilizacija), praćenje njihova zdravstvenog stanja, osiguravanje veterinarske skrbi kada je potrebna te redovito hranjenje.
Zahvaljujući radu organizacija Syros Cats i God's Little People Cat Rescue, odnos između mačaka i lokalnog stanovništva promijenio se iz neprijateljskog u odnos međusobnog poštovanja, a otok danas s ponosom prihvaća svoju mačju populaciju kao simbol identiteta.
Svjetski simbol brige o životinjama
"Želimo pokazati svijetu da su životinje važne", rekao je Richard Bouel, suosnivač drugog azila, za Greek Reporter. "Način na koji se prema njima odnosimo odražava dio naše vlastite humanosti."
Prijave za predstojeću ljetnu sezonu već su zatvorene, no ako se želite uključiti 2027., proces prijave trebao bi se ponovno otvoriti na jesen. Pratite službenu internetsku stranicu organizacije Syros Cats ili se prijavite na njihov bilten.
Kikladski otok Siros postao je svjetski simbol brige o životinjama, dom dvaju uglednih azila za mačke koji već desetljećima nekada beznadnu situaciju uličnih mačaka pretvaraju u primjer suosjećanja i odgovornosti.
Iako su mnoga grčka otočja poznata po slikovitim populacijama uličnih mačaka, Siros se izdvaja po organiziranom i neumornom radu organizacija Syros Cats i God’s Little People Cat Rescue.
