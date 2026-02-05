Otišao tri minute ranije s posla, a onda mu stigao sporni e-mail šefice: Evo što je napisala

E-mail menadžerice koja je zaposleniku prigovorila jer je s posla otišao svega tri minute ranije proširio se internetom i izazvao žestoku raspravu.
Oglas
Pasivno-agresivna poruka, objavljena na Redditu, mnogima je poslužila kao primjer lošeg vodstva i pretjeranog "gledanja na sat".
U poruci upućenoj zaposleniku Ryanu menadžerica mu nudi nekoliko opcija kako bi "nadoknadio" tri minute - primjerice kraćom pauzom za ručak ili ostankom na poslu nekoliko minuta dulje neki drugi dan.
Što je pisalo u spornom e-mailu?
Menadžerica, potpisana kao Sharon, e-mail je naslovila s pomalo optužujućim pitanjem: "Jeste li jučer otišli ranije?"
U nastavku piše kako je primijetila da je Ryan s posla otišao u 16:57 te dodaje da, iako cijeni njegov trud, "treba biti pošten prema ostatku tima koji ostaje do kraja radnog dana".
Predložila mu je da tu razliku nadoknadi tako da ubuduće skrati pauzu za ručak ili da, primjerice, sljedeći put ode s posla u 17:03. Poruku je zaključila savjetom da "malo pažljivije pazi na sat" te dobro poznatom, ali u ovom kontekstu mnogima iritantnom rečenicom: "Mi smo tim!", prenosi Index.
"Ovo ne može biti stvarno"
Objava je u kratkom roku prikupila tisuće komentara, a velika većina korisnika osudila je potez menadžerice kao "sitničav, zastario i kontraproduktivan". Neki su ga nazvali "poremećenim", dok su drugi istaknuli da je riječ o školskom primjeru lošeg vodstva.
"Ništa ne uništava motivaciju i ne potiče gledanje na sat više od ovakve razine sitničavosti", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao da je ovakav pristup "u suprotnosti sa svim priručnicima o timskom radu".
Mnogi su Ryanu savjetovali da ovakve poruke pažljivo čuva kao potencijalni pisani trag u slučaju budućih problema ili otkaza. Neki su otišli i korak dalje.
"Ovo je definicija noćne more. Dajte otkaz i nemojte žaliti", poručio je jedan komentator. Drugi se našalio da bi odgovorio jednako sitničavo - podsjetio šeficu na sve neplaćene prekovremene sate i najavio da će ih ubuduće precizno bilježiti kako bi bio siguran da su mu plaćeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas