Otišao tri minute ranije s posla, a onda mu stigao sporni e-mail šefice: Evo što je napisala

Predložila mu je da tu razliku nadoknadi tako da ubuduće skrati pauzu za ručak ili da, primjerice, sljedeći put ode s posla u 17:03. Poruku je zaključila savjetom da "malo pažljivije pazi na sat" te dobro poznatom, ali u ovom kontekstu mnogima iritantnom rečenicom: "Mi smo tim!", prenosi Index.