VIDEO / Žena se uselila u novi dom i otkrila sobu koja izgleda kao "pakao"

A tko god je živio u kući prije Cat vjerojatno će se veseliti novom filmu, jer je jedna od spavaćih soba u njezinu novom domu uređena od poda do stropa u Minions-tematici. Plavi tepih prikazuje nekoliko likova Minionsa kako se penju ljestvama i vise s greda, dok su zidovi obloženi tapetama s brojnim žutim likovima u raznim pozama.