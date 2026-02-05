VIDEO / Žena se uselila u novi dom i otkrila sobu koja izgleda kao "pakao"

Jedna je žena ostala potpuno zbunjena kada se uselila u svoj novi dom i otkrila jednu neobično uređenu sobu, za koju je rekla da izgleda kao "pakao“.
Oglas
Kada tražite novu kuću, važno je razgledati nekoliko nekretnina prije nego što donesete odluku. Fotografije agenta za nekretnine mogu izgledati savršeno, ali bez osobnog dolaska i obilaska prostora ne možete uočiti sitne detalje niti steći pravi dojam o prostoru.
Osobni obilazak može vas pripremiti na eventualne probleme, poput vlažnih zidova ili bizarnog uređenja. Uvijek je moguće nešto previdjeti, a sasvim je moguće i da bivši vlasnik napravi promjene na nekretnini između razgledavanja i konačne kupnje, piše Express.
Jedna žena na društvenim mrežama ostala je zapanjena kada je preuzela ključeve svog novog doma i počela unositi stvari, jer je jedna soba u kući bila toliko zbunjujuća da je djelovala kao prikaz "pakla“.
Cat je podijelila na TikToku video neobične sobe. Tvrdila je da je sobu vidjela prilikom prvog razgledavanja kuće, ali je u potpunosti zaboravila kako izgleda do trenutka kada je zaključila kupnju i uselila se.
U videu se vidi kako Cat otvara vrata sobe i odmah zastaje, jer je svaki centimetar prostorije bio prekriven memorabilijama s likovima Minionsa.
@kittydeadbones
today we got the keys to our house. I had almost forgotten how bad the minions room is. safe to say we are ripping this apart, much to @Lyn Stan (Bucky’s doll) ✨ upset . . #housemove #minions #despicableme2 #homedecor #decoratingfail♬ Anyway You Want It - Journey
Minionsi, likovi proslavljeni filmskim serijalom Despicable Me, mali su žuti stvorovi s ograničenim vokabularom. Popularnost su stekli tijekom 2010-ih te su bili omiljeni i među djecom i među odraslima. Dobili su i vlastiti film 2015. godine, koji je dobio nastavak 2022., a treći film očekuje se kasnije ove godine.
A tko god je živio u kući prije Cat vjerojatno će se veseliti novom filmu, jer je jedna od spavaćih soba u njezinu novom domu uređena od poda do stropa u Minions-tematici. Plavi tepih prikazuje nekoliko likova Minionsa kako se penju ljestvama i vise s greda, dok su zidovi obloženi tapetama s brojnim žutim likovima u raznim pozama.
Soba je imala i zavjese s Minions motivima. Na prekidaču za svjetlo nalazile su se Minions naljepnice, a u kutu sobe stajao je mali žuti ormarić na čijem je vrhu bila još jedna slika Minionsa.
U svom je videu Cat rekla: "Vidjela sam upravo kako izgleda pakao.“
I komentatori su bili jednako zbunjeni, a mnogi su stil nazvali "užasnim“. Ipak, drugi su istaknuli da je riječ vjerojatno o dječjoj sobi te da je zapravo dirljivo vidjeti kako su roditelji učinili sve kako bi djetetu omogućili sobu kakvu je željelo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas