Brze krafne: Tijesto koje se topi u ustima i oduševi svakoga

Zaboravite na čekanje da tijesto naraste! Ove brze krafnice gotove su u tren oka – lagane, prozračne i ukusne.
Brzi recepti za tijesta uvijek su dobrodošli, osobito ako uzmemo u obzir činjenicu da rijetko tko može odoljeti krafnama u bilo kojem obliku. Ovo je recept za brze krafnice za koje nije potrebno vrijeme dizanja, a ukupno vrijeme pripreme neće vam oduzeti više od 25 minuta, prenosi Krstarica.
Sastojci:
- 4 dl jogurta
- 2 jaja
- 2 vrećice vanilin šećera
- prstohvat soli
- 2 žličice šećera
- 20 žlica brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- 1 žlica ruma (po želji)
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
U posudu ulijte jogurt, dodajte jaja i sve dobro umutite. Zatim dodajte sol, šećer, vanilin šećer, žlicu ruma, prašak za pecivo i brašno.
Tijesto dobro izmiješajte mikserom ili pjenjačom. Treba biti rijetko, ali ipak znatno gušće od tijesta za palačinke.
U manju posudu ulijte veću količinu ulja i dobro ga zagrijte.
Krafnice spuštajte žličicom u ulje i pržite dok ne poprime zlatno-smeđu boju. Ova vrsta krafnica doslovno se sama prži – same će se okretati u vrućem ulju i tako dobiti ujednačenu boju sa svih strana.
Pržene krafnice stavljajte na papirnati ubrus kako bi upile višak ulja, pospite ih šećerom u prahu i poslužite.
Kako da krafnice uvijek budu savršene i bez viška ulja
Kako bi ove brze krafnice bile lagane i ne bi upile previše ulja, obratite pažnju na nekoliko ključnih koraka:
- Idealna temperatura ulja: Ulje mora biti dobro zagrijano, ali ne smije dimiti. Ako nije dovoljno vruće, krafnice će upiti puno masnoće. Ako je previše vruće, izvana će zagorjeti, a iznutra ostati sirove.
- Koristite žličicu: Prije nego što zahvatite tijesto, uronite žličicu u vruće ulje, a zatim u tijesto. To će spriječiti da se tijesto zalijepi za žličicu i omogućiti krafnicama da lakše padnu u ulje i počnu se okretati.
- Nemojte pretrpavati: Pržite u manjim turama. Ako pretrpate posudu, temperatura ulja će naglo pasti, a krafnice neće imati prostora da se „same okreću“.
Ove brze krafnice dokaz su da najukusnije stvari nastaju lako i brzo. Uživajte u mekanom, prozračnom tijestu koje će vas osvojiti već na prvi zalogaj.
