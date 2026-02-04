Oglas

prozračne i ukusne

Brze krafne: Tijesto koje se topi u ustima i oduševi svakoga

author
N1 Info
|
04. velj. 2026. 17:57
21.02.2025., Varazdin- Najvece krafne prodaju se u kavani Dorka. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zaboravite na čekanje da tijesto naraste! Ove brze krafnice gotove su u tren oka – lagane, prozračne i ukusne.

Oglas

Brzi recepti za tijesta uvijek su dobrodošli, osobito ako uzmemo u obzir činjenicu da rijetko tko može odoljeti krafnama u bilo kojem obliku. Ovo je recept za brze krafnice za koje nije potrebno vrijeme dizanja, a ukupno vrijeme pripreme neće vam oduzeti više od 25 minuta, prenosi Krstarica.

Sastojci:

  • 4 dl jogurta
  • 2 jaja
  • 2 vrećice vanilin šećera
  • prstohvat soli
  • 2 žličice šećera
  • 20 žlica brašna
  • 1 vrećica praška za pecivo
  • 1 žlica ruma (po želji)
  • ulje za prženje
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U posudu ulijte jogurt, dodajte jaja i sve dobro umutite. Zatim dodajte sol, šećer, vanilin šećer, žlicu ruma, prašak za pecivo i brašno.

Tijesto dobro izmiješajte mikserom ili pjenjačom. Treba biti rijetko, ali ipak znatno gušće od tijesta za palačinke.

U manju posudu ulijte veću količinu ulja i dobro ga zagrijte.

krafne
Pexels / Ilustracija

Krafnice spuštajte žličicom u ulje i pržite dok ne poprime zlatno-smeđu boju. Ova vrsta krafnica doslovno se sama prži – same će se okretati u vrućem ulju i tako dobiti ujednačenu boju sa svih strana.

Pržene krafnice stavljajte na papirnati ubrus kako bi upile višak ulja, pospite ih šećerom u prahu i poslužite.

Kako da krafnice uvijek budu savršene i bez viška ulja

Kako bi ove brze krafnice bile lagane i ne bi upile previše ulja, obratite pažnju na nekoliko ključnih koraka:

  • Idealna temperatura ulja: Ulje mora biti dobro zagrijano, ali ne smije dimiti. Ako nije dovoljno vruće, krafnice će upiti puno masnoće. Ako je previše vruće, izvana će zagorjeti, a iznutra ostati sirove.
  • Koristite žličicu: Prije nego što zahvatite tijesto, uronite žličicu u vruće ulje, a zatim u tijesto. To će spriječiti da se tijesto zalijepi za žličicu i omogućiti krafnicama da lakše padnu u ulje i počnu se okretati.
  • Nemojte pretrpavati: Pržite u manjim turama. Ako pretrpate posudu, temperatura ulja će naglo pasti, a krafnice neće imati prostora da se „same okreću“.

Ove brze krafnice dokaz su da najukusnije stvari nastaju lako i brzo. Uživajte u mekanom, prozračnom tijestu koje će vas osvojiti već na prvi zalogaj.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
krofne kuhanje slastice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ