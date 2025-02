Koliko često treba prati kosu djeci?

Podijeli :

Kada je riječ o održavanju čistoće djece, čini se da ne postoji određeno pravilo koliko često trebate prati njihova tijela - to se zapravo svodi na osobni izbor.

Ali što je s održavanjem njihove kose čistom? Postoji li zlatno pravilo u koje bi se roditelji trebali zaklinjati kada je riječ o pranju o pranju kose njihovih mališana?

To najviše ovisi o tipu kose djeteta – kao i o nekoliko drugih čimbenika poput toga koliko je svakodnevno neuredno i o njihovoj dobi.

Koliko često treba prati kosu bebi?

Tipično, vrlo malim bebama može biti potrebno pranje kose nekoliko puta tjedno – uglavnom, kada postane malo prljava, bilo od bolesti, podrigivanja, balaca ili mlijeka. Britanski NHS napominje da ne morate koristiti šampon, samo vodu.

Nakon otprilike šest tjedana, možda biste trebali početi koristiti blagi šampon, ako želite. Ako se ipak odlučite za šampon, nježno ga zapjenite na vlasište, pritom pažljivo oko područja fontanele, i dobro isperite kako biste izbjegli isušivanje.

Ako je vaša beba ima gušću kosu koja je sklona petljanju, mogao bi vam pomoći nježan regenerator ili ulje za bebe, piše huffingtonpost.com.

Koliko često treba prati kosu malom djetetu?

Mala djeca imaju tendenciju da prolaze kroz fazu mrzenja pranja kose – što vrijeme kupanja može učiniti posebno stresnim i za dijete i za roditelje.

Ali zapravo im ne morate prati kosu tako često. Zapravo, stručnjaci iz Babycentrea sugeriraju da je jednom tjedno vjerojatno u redu jer njihova kosa vjerojatno neće biti toliko prljava.

Naravno, ako se zaprljaju ili idu u jaslice, a sezona je prehlada i gripa, možda biste trebali prati njihovu kosu malo češće nego inače.

Koliko često treba prati kosu djetetu?

Za djecu školske dobi, Američka akademija za dermatologiju preporučuje da prije pranja uzmu u obzir tip kose, dob i razinu aktivnosti.

Za djecu od osam do 11 godina preporučuje se šamponiranje kose jednom ili dva puta tjedno.

Za suhu i kovrčavu kosu preporučuju pranje svakih sedam do 10 dana. “Nakon obilnog znojenja ili plivanja kosu isperite i regenerirajte”, dodaje udruga.

Za one s masnom ili ravnom kosom, ili one koji su aktivne (primjerice, redovito se bave sportom i plivaju), savjet je da se peru kosu svakodnevno ili svaki drugi dan.

Djeca obično mogu početi prati vlastitu kosu oko šeste godine, no možda to neće u potpunosti savladati do svoje dvanaeste godine.

Koliko često tinejdžeri trebaju prati kosu?

Za one koji imaju 12 i više godina i imaju ravnu, masnu kosu, savjet je da peru svaki drugi dan ili svakodnevno – jer će kosa biti sklona mastiti se. Za djecu koja ulaze u pubertet prije 12. godine savjet i dalje vrijedi.

Stručnjaci za kosu preporučuju podučavanje tinejdžera o važnosti ispiranja šampona s kose i nanošenja regeneratora na vrhove, a ne na korijen, kako bi se izbjeglo da se previše i prebrzo zamasti.

U konačnici, nema točnog ili krivog odgovora kada je u pitanju pranje kose. Neka vam ovo posluži kao vodič, ali učinite ono što smatrate najboljim za vašu obitelj.

