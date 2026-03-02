Četiri najinteligentnija horoskopska znaka – jedan se posebno ističe

Astrolozi smatraju da se Strijelac, Škorpion, Vodenjak i Djevica izdvajaju svojom inteligencijom, dok za Djevicu tvrde da je najpametniji znak.
Tko su najpametniji znakovi Zodijaka? Astrolozi izdvajaju ova četiri najinteligentnija horoskopska znaka, a prema njihovom mišljenju jedan se posebno ističe kao najpametniji, piše City Magazine.
Najpametniji ljudi na svijetu imaju mnogo toga zajedničkog: urođeno su inteligentni, lako dolaze do ideja i često imaju snažnu radnu etiku koja ih vodi prema uspjehu. Ako je suditi prema astrologiji, neki horoskopski znakovi posebno se ističu svojom inteligencijom. Mnogi astrolozi smatraju da su ovo četiri najinteligentnija znaka horoskopa.
Djevica: Analitička inteligencija
Djevice već znaju mnogo, ali ipak neprestano uče. Ljude često zadivi njihova iznimna pažnja jer uvijek primjećuju i najsitnije detalje.
Vrlo su analitične. Ako vas žele nadmudriti, učinit će to unaprijed promišljeno. Djevica je poznata kao najpametniji horoskopski znak, pa ih nemojte podcjenjivati, piše YourTango.
Vodenjak: Logička inteligencija
Vodenjaci su poznati po svojoj kreativnoj inteligenciji i pronalaženju rješenja koja drugima promaknu. Mogu ostati smireni i kada situacija postane napeta.
Ne shvaćaju sve osobno i nastavljaju se fokusirati na ostvarenje svojih ciljeva.
Vodenjaci su nepredvidivi pa je teško procijeniti što će sljedeće učiniti. Njihovi postupci često imaju dalekosežne posljedice.
Škorpion: Emocionalna inteligencija
Škorpioni imaju odličan fokus kada je riječ o postizanju onoga što žele. Vole smišljati planove i strategije kako bi ostvarili svoje ciljeve.
Budući da su emocionalno inteligentni, lako mogu biti i manipulativni te navesti druge da provedu njihove planove.
Ponekad mogu biti previše iskreni i provoditi mnogo vremena u svojim mislima, razrađujući različite scenarije.
Često im je sarkazam omiljeni „jezik“.
Strijelac: Lingvistička inteligencija
Dovoljno je razgovarati sa Strijelcem da biste shvatili njihov sjaj. Obično su vrlo izravni, imaju snažan osjećaj za dobro i zlo te su vrlo samouvjereni.
Ako netko ugrozi njihovo samopouzdanje, Strijelac bi se mogao osjetiti potaknutim da dokaže svoj intelektualni kapacitet.
Može biti iznenađujuće da netko tko je tako šarmantan i prijateljski raspoložen ujedno može biti i svojevrsni genij.
