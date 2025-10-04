Oglas

Lagan i hranjiv obrok: Za manje od 10 minuta pripremite najukusniju salatu s lososom

N1 Info
04. lis. 2025. 14:15
Shutterstock/Timolina

Ukoliko tražite lagan i posebno hranjiv obrok koji možete brzo pripremiti, salata s lososom je idealan izbor.

Ova salata nije samo ukusna, već je i bogata vitaminima. Kombinira dimljeni losos, koji obiluje omega-3 masnim kiselinama i proteinima. Lagani dresing od jogurta i majoneze čini je kremastom, ali ne i preteškom, piše Klix.

Potrebni sastojci:

  • 1/4 šalice jogurta
  • 1/4 šalice sitno nasjeckanog celera
  • 2 žlice sitno nasjeckanog crvenog luka
  • 3 žlice light majoneze
  • 1 žlica limunovog soka
  • 1/4 žličice papra
  • prstohvat soli
  • 170 g dimljenog lososa
  • limun po želji za posluživanje

Priprema:
U zdjeli pomiješajte jogurt, celer, luk, majonezu, limunov sok, papar i sol. Dodajte losos i nježno promiješajte, razdvajajući ga na manje komade dok se sve ne sjedini u salatu. Poslužite s kriškama limuna po želji.

Ovo jelo priprema se za manje od 10 minuta, a često se naziva i “proteinska bomba” nakon treninga.

losos recepti salata od lososa

