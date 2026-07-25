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Glasgow

FOTO / Okršaj prosvjednika zbog imigracije i rasizma u Škotskoj

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Hina
|
25. srp. 2026. 19:27
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Police hold back protesters who have come out to counter-protest against an anti-racism demonstration in central Glasgow, Scotland
ANDY BUCHANAN / AFP

Sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda izbili su u subotu u Glasgowu u Škotskoj, a policija je izvijestila o nekoliko uhićenih.

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Taj je škotski grad redovito poprište napetosti i prosvjeda protiv imigracije, posebno onih koje organiziraju skupine koje se izjašnjavaju kao zaštitnice identiteta, poput Unite the Clans, koja je i pozvala na subotnji skup.

U podne je izbilo nasilje između desetaka prosvjednika i protuprosvjednika okupljenih u parku Glasgow Green, zbog čega je policija morala intervenirati i provesti "značajnu operaciju", kako ju je opisala.

"Reagiramo na nerede na nekoliko mjesta u centru Glasgowa", a "već je izvršeno nekoliko uhićenja", napisala je škotska policija na X-u.

Pozvala je javnost da "izbjegava to područje".

Counter-protesters are removed from the area by police as a larger group of anti-racism demonstrators hold a rally in central Glasgow, Scotland on June 13, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
ANDY BUCHANAN / AFP

Na snimkama britanskih medija vide se policijski službenici na konjima kako pokušavaju obuzdati maskirane muškarce odjevene u crno, a drugi palicama odbijaju prosvjednike.

Ranije ovog mjeseca održala su se okupljanja u drugim dijelovima grada nakon što su se na internetu pojavile informacije o identitetima i boravištu dvojice muškaraca osumnjičenih za napade, te nakon što su se proširile glasine da se bivši dom za starije i nemoćne koristi za smještaj tražitelja azila.

Policija i nekoliko političara upozorili su na širenje dezinformacija.

Teme
dezinformacije glasgow nasilje policijska intervencija prosvjedi protiv imigracije

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