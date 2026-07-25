Glasgow
FOTO / Okršaj prosvjednika zbog imigracije i rasizma u Škotskoj
Sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda izbili su u subotu u Glasgowu u Škotskoj, a policija je izvijestila o nekoliko uhićenih.
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Taj je škotski grad redovito poprište napetosti i prosvjeda protiv imigracije, posebno onih koje organiziraju skupine koje se izjašnjavaju kao zaštitnice identiteta, poput Unite the Clans, koja je i pozvala na subotnji skup.
U podne je izbilo nasilje između desetaka prosvjednika i protuprosvjednika okupljenih u parku Glasgow Green, zbog čega je policija morala intervenirati i provesti "značajnu operaciju", kako ju je opisala.
"Reagiramo na nerede na nekoliko mjesta u centru Glasgowa", a "već je izvršeno nekoliko uhićenja", napisala je škotska policija na X-u.
Pozvala je javnost da "izbjegava to područje".
Na snimkama britanskih medija vide se policijski službenici na konjima kako pokušavaju obuzdati maskirane muškarce odjevene u crno, a drugi palicama odbijaju prosvjednike.
Ranije ovog mjeseca održala su se okupljanja u drugim dijelovima grada nakon što su se na internetu pojavile informacije o identitetima i boravištu dvojice muškaraca osumnjičenih za napade, te nakon što su se proširile glasine da se bivši dom za starije i nemoćne koristi za smještaj tražitelja azila.
Policija i nekoliko političara upozorili su na širenje dezinformacija.
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