Ovo su četiri alkoholna pića od kojih ćete imati najgori mamurluk, kaže liječnik

Bilo da se nalazite s prijateljima na piću nakon posla ili slavite izlazak, gomilanje pića na računu u baru može biti jako zabavno — sve do sljedećeg jutra. Za mnoge, jake i iscrpljujuće mamurluke često prate sva ta piva, vina, gotovi kokteli i žestoka pića u kojima su uživali.

Iako je umjereno konzumiranje alkohola ključ za izbjegavanje lošeg osjećaja idući dan, i ono što pijete također može igrati važnu ulogu, piše Best Life.

U nedavnom videu objavljenom na TikToku, farmaceut Chris Woodward naveo je popis pića koja bi vas mogla jače „udariti” sljedećeg jutra. Iako priznaje da dob i genetika također imaju utjecaj — te da nijedno piće nije potpuno sigurno — možda biste trebali razmisliti o promjeni izbora ako želite izbjeći težak mamurluk. Evo koja pića mogu uzrokovati najgori mamurluk:

Pivo i bijelo vino

Odabir čaše chardonnaya ili krigle lagera često se čini kao bolja opcija jer obično sadrže manje alkohola od koktela. No, prema Woodwardu, mogu dovesti do „umjerenog mamurluka”. „Niži udio alkohola, ali lako se pretjera. A mjehurići? Ubrzavaju apsorpciju”, upozorava. Crno vino

Otvaranje boce kvalitetnog crnog vina ima posebnu čar. No, čak i ako volite cabernet, syrah ili pinot noir, bolje je ne pretjerivati. „Tanini, histamini, šećer — to je recept za mamurluk i prije nego što završite bocu!”, kaže Woodward. Ako ne želite potpuno odustati od vina, prelazak na bijelo vino može smanjiti šanse za težak mamurluk — ali umjerenost je i dalje najvažnija. Tamna žestoka pića

Tamnija alkoholna pića poput viskija, bourbona, konjaka i tamnog ruma često su povezana s težim mamurlukom. „Prepuna su kongenera — odležana, aromatična, složena — a vaša jetra ih ne voli”, objašnjava. Posebno ističe bourbon kao „pravu bombu za mamurluk”. Kongeneri su nusproizvodi fermentacije alkohola, uključujući kiseline, estere, ketone i druge spojeve. Istraživanja sugeriraju da veće količine tih spojeva mogu pogoršati mamurluk. Jeftini alkohol

Iako zvuči očito, jeftinija pića često su veliki krivac za loš osjećaj sljedeći dan „Jeftin alkohol jače udara jer je pun nečistoća”, tvrdi Woodward. Razlog može biti u tome što se jeftinija pića često manje destiliraju, pa sadrže više kongenera, što otežava tijelu obradu alkohola.

Kako smanjiti mamurluk?

Ako želite izbjeći loš osjećaj nakon izlaska:

jedite prije konzumacije alkohola

pijte vodu između alkoholnih pića

pokušajte se dovoljno naspavati

Ako se ipak probudite s mamurlukom, lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu pomoći u ublažavanju simptoma.