IMAMO I RECEPT

Novi hit za osvježenje: Zaboravite Aperol, stiže Hugo spritz

07. tra. 2026. 06:55
PIXABAY

Napravljen u Italiji i s likerom od bazge, ovaj koktel slađi je od Aperol spritza i ima niži udio alkohola.

Posljednjih godina vrtovi pubova i terase barova bili su preplavljeni narančastom bojom kako se talijanski Aperol spritz proširio diljem Europe. No ove godine njegov "rođak“, Hugo spritz, prema supermarketima i barovima, postaje piće ljeta.

Hugo spritz, koji potječe iz Italije i vrlo je popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, slađi je od Aperola. Priprema se s likerom od bazge (poput St-Germaina), proseccoom, gaziranom vodom i mentom.

Piće je 2005. osmislio talijanski barmen Roland Gruber u Južnom Tirolu. Isprva ga je nazvao "Otto“ spritz, ali ga je preimenovao u "Hugo“ jer mu je ime zvučalo privlačnije.

Neki trgovački lanci, poput Aldija, počeli su prodavati gotovi Hugo spritz u boci.

Recept za Hugo spritz

Sastojci:

40 ml likera od bazge (St-Germain)

60 ml prosecca

60 ml gazirane vode

8–10 listića mente

kriška limete za ukras

grančica mente za ukras

Priprema:

Napunite čašu ledom.

Dodajte listiće mente.

Ulijte prosecco i gaziranu vodu.

Dodajte liker od bazge.

Lagano promiješajte.

Ukrasite grančicom mente i kriškom limete.

