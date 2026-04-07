Novi hit za osvježenje: Zaboravite Aperol, stiže Hugo spritz

Napravljen u Italiji i s likerom od bazge, ovaj koktel slađi je od Aperol spritza i ima niži udio alkohola.
Posljednjih godina vrtovi pubova i terase barova bili su preplavljeni narančastom bojom kako se talijanski Aperol spritz proširio diljem Europe. No ove godine njegov "rođak“, Hugo spritz, prema supermarketima i barovima, postaje piće ljeta.
Hugo spritz, koji potječe iz Italije i vrlo je popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, slađi je od Aperola. Priprema se s likerom od bazge (poput St-Germaina), proseccoom, gaziranom vodom i mentom.
Piće je 2005. osmislio talijanski barmen Roland Gruber u Južnom Tirolu. Isprva ga je nazvao "Otto“ spritz, ali ga je preimenovao u "Hugo“ jer mu je ime zvučalo privlačnije.
Neki trgovački lanci, poput Aldija, počeli su prodavati gotovi Hugo spritz u boci.
Recept za Hugo spritz
Sastojci:
40 ml likera od bazge (St-Germain)
60 ml prosecca
60 ml gazirane vode
8–10 listića mente
kriška limete za ukras
grančica mente za ukras
Priprema:
Napunite čašu ledom.
Dodajte listiće mente.
Ulijte prosecco i gaziranu vodu.
Dodajte liker od bazge.
Lagano promiješajte.
Ukrasite grančicom mente i kriškom limete.
