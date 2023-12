Majka ostala zapanjena gestom stranca: “Ne očekuješ da će se tebi ovo dogoditi”

Podijeli :

Britanka je prije nekoliko dana sa svoje dvoje djece posjetila zabavni park u Nottinghamu, no nije očekivala poruku koja će je ganuti do suza, piše britanski The Mirror.

Dok se s djecom zabavljala u parku, prišao joj je stranac i bez riječi joj pružio kovertu. Prije nego što je uspjela odgovoriti, stranac se već izgubio u gomili.

Kad je otvorila omotnicu, iznenadila se – u njoj je bila novčanica od 100 funti (116 eura) i poruka: “Sretan Božić! Bila je ovo teška godina za sve. Uzmite ovaj poklon i uživajte u praznicima. Kupite sebi još nešto, obradujte voljenu osobu ili sebe.”

Britanku su svladale emocije, oči su joj se napunile suzama. Na kraju poruke je pisalo: “Ako možete, učinite isto za nekog drugog. Usrećite nekoga poput mene. Još jednom sretan Božić!”

Žena je pokušala pronaći stranca, ali uzalud. Za Mirror je rekla da je bila zapanjena gestom ljubaznosti. “Čitate o takvim stvarima na internetu, no ne očekujete da će vam se stvarno dogoditi”, rekla je.

