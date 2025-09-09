Oglas

Kako smanjiti račune

Nevidljivi potrošači: Ovi uređaji troše struju čak i kada ih ne koristite

N1 Info
09. ruj. 2025. 06:56
utičnica, struja
Unsplash/Alex Gagareen

Troše vam struju dok spavate, a ni ne znate da rade – evo kako to zaustaviti.

Zvuči kao teorija zavjere, ali nije – dok spavate, određeni uređaji u stanu i dalje troše struju. I to ne malo, piše Krstarica.

Tihi su, ne svijetle, ne zuje, ali rade. Zovu se "nevidljivi potrošači" – uređaji koji ostaju priključeni na struju i troše energiju čak i kada se ne koriste.

Što su nevidljivi potrošači?

To su svi oni aparati koji se ne gase potpuno, već ostaju u standby načinu rada. Televizor, punjač za telefon, mikrovalna pećnica, Wi-Fi usmjerivač, zvučnici, pa čak i električni bojler.

Punjač u utičnici bez telefona? Troši. TV “ugašen” daljinskim? Troši. Mikrovalna s digitalnim satom? Troši.

Možda se čini da je riječ o par centi mjesečno, ali kada se zbroji...

Kako ih prepoznati i isključiti?

Prvo – treba pogledati što svijetli kada je "sve ugašeno". LED lampice, digitalni satovi, punjači koji su topli na dodir.

Drugo – korisno je koristiti produžni kabel s prekidačem. Jednim klikom gasi se sve što je priključeno.

Treće – valja se naviknuti vaditi punjače iz utičnice kada se ne koriste. Zvuči kao sitnica, ali kad se zbroji – nije.

Mnogi podcjenjuju utjecaj nevidljivih potrošača struje, no praksa pokazuje da njihovo isključivanje ipak može smanjiti račun. Dovoljan je jedan klik više prije spavanja.

Teme
nevidljivi potrošači standby uređaji ušteda struje

