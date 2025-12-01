Nije bez razloga: Zašto su banane uvijek broj jedan na vagama u supermarketu

Mnogi ih obožavaju, pa ne iznenađuje što su banane stalno pri vrhu liste najprodavanijih artikala.
Kada se proizvodi u trgovinama numeriraju abecednim redom, banane bi trebale biti pri vrhu liste. No proizvodi poput artičoka, ananasa i avokada abecedno dolaze prije banana, piše Danas.rs.
Zašto su onda banane uvijek broj jedan na vagama?
Navodno zbog njihove popularnosti i učestalosti kupnje – zadržale su oznaku broj 1 kako ih kupci ne bi morali dugo tražiti, piše Get To Text.
U svijetu postoji oko tisuću vrsta banana, a uzgajaju se u 150 različitih zemalja. Banane nisu sezonsko voće, jer se mogu uzgajati tijekom cijele godine, a najviše banana pojede se u Ruandi – čak 279 kg po glavi stanovnika, piše Metropolitan.
Prehrambena industrija koristi ljestvicu od sedam boja za određivanje stupnja zrelosti banana. Neki ljudi više vole potpuno zelene banane, koje kuhaju prije jela, dok drugi kupuju gotovo smeđe banane koje su, zbog svoje slatkoće, odličan dodatak kolačima i domaćim napicima.
Čak 95 % banana koje se prodaju u trgovinama su kavendiš banane. Američki trgovački lanac Walmart je 2013. godine otkrio da su banane njihov najprodavaniji proizvod, prenosi N1 BiH.
Godišnje se pojede više od 100 milijardi banana
Web-stranica Science Meets Food navodi da je banana najpopularnije voće na svijetu i četvrta najvrednija prehrambena kultura, odmah nakon pšenice, riže i mlijeka.
National Geographic izvještava da banane čine blizu 75 posto trgovine tropskim voćem te da se godišnje pojede više od 100 milijardi. One su također najviše izvezeno voće na svijetu.
U Kaliforniji čak postoji i Muzej banana, koji prikazuje 17.000 predmeta na neki način povezanih s bananama.
