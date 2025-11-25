Rafinerija u Pančevu obustavila je proizvodnju i pogoni su prešli u tzv. toplu cirkulaciju, doznaje N1. Na tu se temu javnosti Srbije obratio predsjednik Aleksandar Vučić.
"Suočavamo se s velikim problemima i želio bih da, kao državno vodstvo izabrano od građana Srbije, u svakom trenutku kažemo istinu i obavijestimo ljude o onome što se trenutno događa. Želimo vas obavijestiti da se rafinerija Naftne industrije Srbije nalazi u procesu tople cirkulacije; još nije ugašena niti zatvorena, ali radi u nižem režimu u odnosu na uobičajeni", kazao je Vučić pa nastavio:
"Preostala su još četiri dana do postupnog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američke vlade. Nadali smo se da ćemo tu licencu dobiti još jučer, ali smo u razgovoru s američkim partnerima došli do zaključka da postoje još stvari koje oni žele čuti, vidjeti i dobiti kako bi mogli razmotriti i eventualno donijeti pozitivnu odluku o izdavanju licence na razdoblje od 45 ili 60 dana."
Američke sankcije protiv NIS-a su na snazi od 9. listopada zbog većinskog ruskog vlasništva.
