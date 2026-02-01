Ove ključne stvari u domu nikako ne biste smjeli čistiti octom: Evo zašto

Iako je bijeli ocat godinama nezaobilazan dio kućnog arsenala za čišćenje, Angela Patrone za Express ističe da ga je prestala koristiti za tri uobičajena predmeta. Otkrila je da postoje učinkovitiji načini čišćenja, a u jednom slučaju redovita upotreba octa čak je uzrokovala oštećenja.