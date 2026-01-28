Plenković o Milanovićevoj izjavi: "Ne znam zašto se nije javio. Imamo dvije opcije..."

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade održali su danas u Termama Tuhelj sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske.
Osvrnuo se na izjavu PRH-a. Naime, predsjednik Milanović je ranije u srijedu naveo da konzultacija s premijerom oko Odbora za mir nema: "Osim ako ne računamo Plenkovićev noćašnji pokušaj da me dobije na telefon preko posrednika, nakon sto godina. Nisam se mogao javiti kao ni sada jer me jutros zvao na običnu liniju", kazao je Milanović u izjavi za medije koju u cijelosti možete pročitati ovdje.
Plenković: Imamo dvije opcije
Odgovarajući na pitanje zašto se Milanović dva puta nije javio, kaže da ne zna razlog.
"Dok sam još bio u Davosu sam jasno najavio da inicijativa američkog predsjednika zahtijeva prirodnu konzultaciju Vlade i Predsjednika. Zauzeli smo vrlo jasan stav prije negoli smo ga komunicrali u javnosti i želio sam da se i s njim konzultiramo, no nisam još popratio što je sve izgovorio.
Imamo dvije opcije - jednu na pokušamo odmah dignuti tom u našem odnosu, koji je inače sjajan, ili da pričekamo pa se pokušamo čuti tijekom dana kako će biti popodne u Saboru, da ostavimo prostora za dijalog", rekao je Plenković.
"Analizirali smo i imamo naš stav. Prvo ćemo ga njemu reć i htio sam mu to reći izravno, ali reći ću mu kad se čujemo", rekao je.
Na pitanje novinara što je sa sjednicom Vijeća za nacionalnu sigurnost, za koju je predsjednik rekao da je potrebna, premijer odgovara:
"To smo trebali napraviti 24.2.2022. kad sam to i pismeno zatražio, a on je tada rekao "nije to ništa", kaže premijer.
Na optužbu predsjednika da se u pogledu Trumpovog Odbora za mir Plenković "gura u prve redove", a potom "traži njega za pomoć", kaže da nije popratio što je sve izjavio predsjednik.
"Imamo Ustav kakav imamo. Vanjsku i unutarnju politiku vodi Vlada, a ne sjećam se baš situacije da se on konzultirao s nama po bilo kakvom vanjskopolitičkom pitanju. Ja to nisam doživio. Imao sam dojam prošli tjedan kad je ničim izazvan poslao neko priopćenje, da se želi konzulirati, mi da smo htjeli donijet nekakav fait accompli reagirali bi drugačije nego što smo u Davosu. Rekao sam da ćemo se konzulirati, sad kad sam pokušao, nije ni to dobro", dodao je premijer te rekao da su dva njegova suradnika pokušala kontaktirati Milanovića.
"Ima on puno posla, zauzet je", dodao je.
"Uvjeren sam da će Ćorić raditi što i Primorac"
Nakon toga je komentirao je i izbor Tomislava Ćorića za ministra financija: "Cijeli proces konzultacija odrađen je diskretno. Ministar Ćorić je odmah prihvatio moj poziv, mislim da je dobro da dolazi, ima ogromno iskustvo, u najboljim je godinama da da maksimum i uvjeren sam da će raditi ono što i Primorac".
Upitan je i hoće li s predsjednikom razgovarati o Vrhovnom sudu, ali i na prozivke na tu temu.
