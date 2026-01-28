Plenković o Milanovićevoj izjavi: "Ne znam zašto se nije javio. Imamo dvije opcije..."

"Imamo Ustav kakav imamo. Vanjsku i unutarnju politiku vodi Vlada, a ne sjećam se baš situacije da se on konzultirao s nama po bilo kakvom vanjskopolitičkom pitanju. Ja to nisam doživio. Imao sam dojam prošli tjedan kad je ničim izazvan poslao neko priopćenje, da se želi konzulirati, mi da smo htjeli donijet nekakav fait accompli reagirali bi drugačije nego što smo u Davosu. Rekao sam da ćemo se konzulirati, sad kad sam pokušao, nije ni to dobro", dodao je premijer te rekao da su dva njegova suradnika pokušala kontaktirati Milanovića.



"Ima on puno posla, zauzet je", dodao je.