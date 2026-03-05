Ove tri predivne kućne biljke poboljšat će kvalitetu vašeg sna

Još jedna korisna biljka je areka palma, poznata i kao zlatna palma, leptir palma ili žuta palma. Prema izvoru The Stem, ova biljka bila je uključena u NASA-ino istraživanje biljaka koje pročišćavaju zrak te se pokazala kao jedna od najučinkovitijih u razgradnji štetnih hlapljivih organskih spojeva (VOC) koji se često nalaze u modernim domovima.