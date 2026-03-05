Ove tri predivne kućne biljke poboljšat će kvalitetu vašeg sna

Stručnjak za vrtlarstvo podijelio je tri sobne biljke za koje se vjeruje da mogu poboljšati kvalitetu sna jer tijekom noći nastavljaju otpuštati kisik.
Započeti dan puni energije zahtijeva dobar noćni san. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) preporučuje da odrasli spavaju približno sedam do devet sati svake noći, iako to može varirati od osobe do osobe, piše Express.
Ipak, postizanje mirnog sna može biti teško jer na njega utječu radne obaveze, anksioznost ili čak raspored u spavaćoj sobi. Ako su nemirne noći postale česta pojava, jedan stručnjak na TikToku predlaže botaničko rješenje – sobne biljke, prenosi Surrey Live. TikToker Michael, poznat kao The Mediterranean Gardener, izdvojio je tri kućne biljke za koje se smatra da poboljšavaju kvalitetu sna pročišćavanjem zraka u prostoru.
Rekao je: „Jeste li znali da neke biljke nastavljaju otpuštati kisik i tijekom noći, zbog čega su savršene za spavaću sobu? Svi znamo da biljke tijekom dana upijaju ugljikov dioksid i oslobađaju kisik, ali noću fotosinteza prestaje i obično se oslobađa samo ugljikov dioksid.“
1. Sanseverija (snake plant)
Prepoznatljiv izgled sanseverije prati i niz prednosti. Prema stručnjacima iz Easy Planta, ova biljka smanjuje alergene jer oslobađa kisik i vlagu, čime ublažava učinke prašine i peruti u zraku.
Michael je istaknuo: „Može preživjeti dugo razdoblje bez njege i treba vrlo malo zalijevanja.“
2. Orhideja
Orhideje dolaze u brojnim bojama i unose eleganciju u svaki prostor. Neprestano pomažu u uklanjanju toksina iz zraka i oslobađanju kisika, što može doprinijeti mirnijem snu.
Stručnjaci za vrtlarstvo iz Planture navode da je ova biljka pouzdan uklanjač ksilena, toluena i formaldehida iz zraka, čime pridonosi zdravijem okruženju u zatvorenom prostoru. Michael je dodao: „Ova prekrasna cvjetnica noću obogaćuje zrak u vašoj sobi kisikom.“
3. Areka palma
Još jedna korisna biljka je areka palma, poznata i kao zlatna palma, leptir palma ili žuta palma. Prema izvoru The Stem, ova biljka bila je uključena u NASA-ino istraživanje biljaka koje pročišćavaju zrak te se pokazala kao jedna od najučinkovitijih u razgradnji štetnih hlapljivih organskih spojeva (VOC) koji se često nalaze u modernim domovima.
Michael je dodao: „Sa svojim impresivnim, džungli sličnim stabljikama, ova prekrasna biljka preferira neizravnu sunčevu svjetlost i lagano orošavanje nekoliko puta tjedno.“
