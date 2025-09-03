Mnogi su počeli zalijevati biljke vodom od riže – evo zašto vrijedi probati

Ilustracija / Pexels

Voda od riže, koja nastaje kada rižu isperete ili skuhate, postaje sve popularniji prirodni pripravak za biljke. Bogata je škrobom i hranjivim tvarima, osobito kada fermentira, pa može pomoći biljkama da rastu jače i zdravije – no važno ju je koristiti oprezno.

Voda od riže sadrži ključne nutrijente i korisne mikroorganizme koje biljke koriste. Zato su veće i bujnije.

Škrob iz vode od riže biljke koriste za skladištenje energije, dok prisutnost dušika, fosfora i kalija (NPK) ovu tekućinu čini izvrsnim prirodnim gnojivom. Fermentirana voda od riže dodatno potiče korisne bakterije i gljive u tlu, poput laktobacila i mikorize, prenosi danas.rs.

Voda od riže jednostavan je i jeftin način da se biljke nahrane prirodnim putem, ali važno ju je pravilno koristiti kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Tri načina pripreme vode od riže

Fermentirana voda od riže – najučinkovitija metoda: nekoliko žlica kuhane riže stavite u staklenu teglu, prelijte destiliranom vodom, pokrijte gazom i ostavite na tamnom mjestu jedan do dva tjedna. Nakon fermentacije vodu procijedite i razrijedite običnom vodom u omjeru 1:2 prije upotrebe.

Kuhana voda od riže – jednostavan način za oslobađanje hranjivih tvari: u kipuću vodu dodajte pola šalice riže, kuhajte dok voda ne postane mutna, procijedite i ohladite prije zalijevanja biljaka.

Voda od ispiranja riže – najbrža metoda: rižu isperite u vodi, ostavite da odstoji 20–30 minuta, zatim procijedite i upotrijebite za zalijevanje.

Upozorenje

Previše vode od riže može biti štetno. Može uzrokovati razvoj plijesni, štetnih bakterija, zbijanje tla i pojavu kukaca. Stoga je najbolje ne koristiti je više od jednom mjesečno.

Koje biljke najbolje reagiraju

Voda od riže koristi većini biljaka, ali neke posebno: sukulenti, sobne biljke poput zelenog ljiljana (spider plant), orhideje i paprati, kao i povrće u vrtu – paprika, rajčica, kupus i patlidžan – pokazuju veći prinos kada se zalijevaju ovom tekućinom.

Koje biljke ne treba zalijevati vodom od riže

Biljkama u hidroponskim sustavima voda od riže može biti štetna jer škrob može izazvati prekomjeran rast bakterija i gljiva.