Raskošno cvjeta i dugo traje, šest stvari su ključne za njegu ove biljke

Ako vaš božur dobiva dovoljno vode i sunčeve svjetlosti, ali ne cvjeta, nemojte se odmah zabrinuti. Presađene ili svježe posađene biljke ponekad procvjetaju tek nakon nekoliko godina. No, ako je riječ o biljci koju imate godinama i više ne cvjeta, možda postoji problem. Potamnjele stabljike ili pupoljci znak su gljivične infekcije – odrežite ih i pazite da biljku ne zalijevate prečesto. Biljka koju ste posadili preduboko također neće cvjetati, pa ako ste božur zasadili prije nekoliko godina i još uvijek ne cvjeta, morat ćete ga presaditi pliće.