Raskošno cvjeta i dugo traje, šest stvari su ključne za njegu ove biljke

Oduševit će vas velikim, mirisnim cvjetovima, a raskošno će cvjetati sljedećih petnaestak godina. Vjeruje se da božur ženama donosi sreću.
Božur (ili peonija) je prekrasna biljka, a lako se i održava. Raskošno cvjeta i traje godinama, ali ovih šest stvari ključno je za njegovu njegu.
Božur je biljka koja spada među najzahvalnije za održavanje, a njegovi raskošni cvjetovi najljepši su ukras vrtova i domova. Uzgajate li ga u vrtu ili u posudi, iduće godine božur će vas oduševiti velikim, mirisnim cvjetovima, a cvjetat će i sljedećih petnaestak godina. Vjeruje se da božur ženama donosi sreću, a cijeloj obitelji blagostanje.
Kada se sadi?
Božur je najbolje saditi u jesen ako želite da dugo traje i lijepo cvjeta. Korijen božura izgleda čvrsto, ali je vrlo osjetljiv i ne podnosi oštećenja. Dobro pregledajte korijen kupljene biljke i potražite „oka“, male izbočine nalik rogovima iz kojih će nicati mladice. Iznimno je važno da taj dio korijena bude samo pet centimetara ispod površine zemlje, inače neće cvjetati. Rupa za božur mora biti dvaput šira od korijena. Budući da raskošno cvjeta, božur koji raste voli i potporu kako se ne bi „presavio“ pod težinom cvjetova.
Gdje posaditi božure?
Vrtlari znaju da prvo mjesto na koje posadite biljku često nije ono koje će joj najviše odgovarati, ali božuri su prilično osjetljivi i ne vole presađivanje. Kada ih podijelite i presadite, možda ćete morati pričekati sezonu ili dvije prije nego što procvjetaju, zbog čega je najvažnije da ih odmah posadite na pravo mjesto.
Kako se zalijeva?
Tri su stvari ključne za napredak božura: sunčeva svjetlost, tlo koje dobro propušta vodu i protok zraka oko biljke. Božur treba šest do osam sati dnevno dobivati svjetlost, zemlja mora biti bogata organskom tvari i neutralna ili blago kisela, a ako ih sadite u vrtu, ostavite najmanje metar razmaka između grmova. Božur zalijevajte obilno jednom tjedno, ne češće.
Pazite se vjetra!
Zaštitite biljku od jakog vjetra jer je na vrhu gusta i može se prevrnuti ili slomiti ako je izložena udarima vjetra. Ne sadite božur blizu stabla ili drugog grmlja jer će se s većim biljkama „natjecati“ za hranjive tvari iz tla i izgubiti tu bitku.
Orezivanje božura
Orežite božur čim primijetite cvjetove ili lišće koji su uvenuli kako ne bi uzalud trošili energiju i hranjive tvari. Orežite ga oštrim škarama, osobito prije zimske sezone.
Zašto božur ne cvjeta?
Ako vaš božur dobiva dovoljno vode i sunčeve svjetlosti, ali ne cvjeta, nemojte se odmah zabrinuti. Presađene ili svježe posađene biljke ponekad procvjetaju tek nakon nekoliko godina. No, ako je riječ o biljci koju imate godinama i više ne cvjeta, možda postoji problem. Potamnjele stabljike ili pupoljci znak su gljivične infekcije – odrežite ih i pazite da biljku ne zalijevate prečesto. Biljka koju ste posadili preduboko također neće cvjetati, pa ako ste božur zasadili prije nekoliko godina i još uvijek ne cvjeta, morat ćete ga presaditi pliće.
Ako božur napadaju mravi, ne brinite jer je moguće da ga zapravo štite od drugih sitnih nametnika. Mravi ne mogu naštetiti vašem božuru.
