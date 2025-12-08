Mnoge su nam i poznate
Ovo su najčarobnije božićne tradicije diljem svijeta
Različite zemlje i kulture obilježavaju blagdansku sezonu na različite načine – kroz stoljetne rituale ili spajanje tradicija iz kojih nastaju nove, prekrasne navike.
Bilo da se za blagdane vraćate kući, putujete u daleke krajeve ili ostajete ušuškani kod kuće, jedna od najvećih radosti Božića jest stvaranje uspomena i uživanje u nostalgičnim običajima.
Magazin Condé Nast Traveller predstavio je neke božićne tradicije iz cijelog svijeta. Od gozbi s morskim plodovima u Australiji do Djeda Mrazova koji surfaju u Južnoj Kaliforniji – ovo su najljepše tradicije koje stvaraju blagdansku radost.
Japan – KFC za Božić
Iako Božić u Japanu nije vjerski blagdan, sezona se ipak slavi – ali na pomalo drugačiji način nego što biste očekivali. Kada se KFC pojavio u Japanu sedamdesetih godina, lansirali su kampanju „Kentucky for Christmas“, koja je postala ogroman hit.
Na Božić Japanci naručuju cijele gozbe pržene piletine – toliko popularne da se obroci naručuju tjednima unaprijed. Ni božićna torta nije tipična: tradicionalni desert je jagodni shortcake.
Italija – La Befana, dobra blagdanska vještica
Hrana, naravno, zauzima središnje mjesto u talijanskim blagdanima. Na Božić se poslužuju tanjuri antipasta, zatim veliki pečeni obrok s mnoštvom priloga. No talijansku tradiciju posebno izdvaja La Befana – dobra vještica koja leti na metli i donosi poklone 6. siječnja, kada se kod njih slavi Bogojavljenje (Epifania).
Škotska – Hogmanay i mnoštvo kiltova
Najveća razlika između škotske proslave i ostatka svijeta jest Hogmanay – škotska novogodišnja noć. Nakon Božića sva se pozornost prebacuje na Novu godinu. Ulice su prepune zabava, pjeva se „Auld Lang Syne“, a običaj „first footing“ donosi sreću – prvi gost koji uđe u kuću nakon ponoći dolazi s poklonima i simboličnom srećom za sljedeću godinu.
Australija – morski plodovi i pavlova
„Tradicionalni božićni ručak u Australiji sastoji se od morskih plodova, hladne pečene šunke, puno salata i, naravno, njihova tradicionalnog deserta – pavlove“, objašnjava Laura Bervil, urednica iz Australije.
Dodaje da se nakon ručka obavezno igra kriket u dvorištu ili na plaži. Nije neobično ni vidjeti Djeda Mraza na plaži, često u gumenom čamcu lokalnog spasioca.
Južna Kalifornija, SAD – surfing Djed Mraz
„Odrasla sam u Los Angelesu i, iako prosinac nije vrijeme za plažu, gotovo se uvijek dogodi nešto čudno – temperature porastu, sunce zasja i mnogi završe na plaži“, priča Megan Spurrell iz Condé Nast Travellera.
Prema njenim riječima, tada se traži „Surfing Santa“ – lokalni dečki koji obuku odijelo Djeda Mraza i surfaju na božićno jutro.
Austrija – Krampus
U Austriji se pojavljuje Krampus – zastrašujući rogatac s jezivim jezikom koji prati Svetog Nikolu 6. prosinca (Krampusnacht), odlučujući tko zaslužuje poklone, a tko kaznu. Krampus je čak dobio i svoj horor-film 2015. godine.
Peru – proslave do jutra
„Godinama naizmjenično slavimo Božić u Kaliforniji kod moje obitelji i u Limi kod muževljeve“, kaže Megan.
Dodaje da u Peruu proslava počinje točno u ponoć 24. prosinca. Cijela Lima eksplodira u vatrometu, večera se poslužuje tek u ponoć, a zabave traju do jutra. Kao mali uvod u Novu godinu – samo nekoliko dana ranije.
Poljska – knedle za večeru
Knedle (pierogi) dio su poljske tradicije svakog dana, a posebno za Božić.
„Najljepše mi je naše ‘poljsko veče’ 24. prosinca“, kaže Olivia Squire.
Kaže da je knedle nekad pravila njezina baka, a sada to rade ona i majka, uz puno psovki i suza, ali uvijek vrijedno truda. Poslužuju se uz vegetarijanski bigos, pohanu ribu i svete oblatne.
Njemačka – Schrottwichteln
„Mi prakticiramo Schrottwichteln – njemačkog ‘tajnog Djeda Mraza’ (Secret Santa) s poklonima koji su potpuno beskorisni, kičasti ili urnebesno glupi“, kaže Karin Mueller.
Navodi da su djeca odrasla uz ovu tradiciju i danas dovode i partnere. Pretvorilo se u kaotičnu, radosnu, vrlo londonsku tradiciju koju će, sigurna sam, nastaviti i kad mi prestanemo biti organizatori.
Engleska – kupanje u ledenom moru na Božić
U Engleskoj se Božić slavi tradicionalno, ali svaka regija ima svoje običaje. Obalni krajevi sudjeluju u ritualu božićnog kupanja – trčanja u ledeno more na Boxing Day.
Tu je i tradicija paljenja Yule Log panja, koja simbolično spaljuje nesreću. U Cornwallu se u danima između Božića i Nove godine održavaju „Cornish shout“ večeri – okupljanje u pubu uz glazbu.
„Pub bude prepun, atmosfera čarobna, a pjesme se pjevaju iz svega glasa“, kaže Lucy Bruton.
