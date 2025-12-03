Oglas

neželjeni posjetiteljI

Što biste trebali učiniti s božićnim drvcem prije nego što ga ukrasite?

N1 Info
03. pro. 2025. 20:20
božićno drvce, bor, božićna jelka
Pixabay

Osim blagdanskog ugođaja, božićno drvce u vaš dom može donijeti i neželjene posjetitelje. Nalazimo se tik pred božićnom euforijom, u kojoj jedan od vrhunaca predstavljaju kupnja i ukrašavanje božićnog drvca.

Unatoč velikoj ponudi plastičnih “borova”, mnogi i dalje biraju pravo, prirodno drvce koje će krasiti i mirisati njihove domove otprilike dva tjedna, a zatim završiti u smeću ili, u najboljem slučaju, kao ogrjev.

No osim blagdanskog ugođaja, drvce u vaš dom može donijeti i neželjene goste.

Kako je za britanski Daily Mail rekla Sophie Thorogood, stručnjakinja za suzbijanje štetnika, na božićnim se drvcima mogu skrivati razni mali kukci.

Od kornjaša do muha, moljaca i paukova – četinjače mogu biti pravo utočište za brojne nametnike.

Ova godina bila je dugo topla, što znači znatno veći broj kukaca.

"Postoji velika vjerojatnost da će vaše božićno drvce sa sobom donijeti nekoliko neočekivanih putnika“, kaže stručnjakinja i dodaje da to, naravno, ne znači da biste se trebali odreći tradicije prirodnog božićnog drvca.

Potrebno je samo nekoliko dodatnih mjera kako bi blagdani protekli bez neželjenih kukaca-gostiju.

Kako se riješiti neželjenih blagdanskih gostiju?

Dobro protresite drvce

Prije nego što unesete drvce u kuću, temeljito ga pregledajte nalazi li se na njemu kukac, paučina ili jajašca.

Uklonite paučinu

Ako primijetite paučinu ili jajašca, nježno ih uklonite metlicom za prašinu ili usisavačem.

Koristite prirodna sredstva za suzbijanje štetnika

Ako ipak otkrijete neželjene goste, radije posegnite za prirodnim sprejevima nego za kemijskim sredstvima.

Provjerite kutije s ukrasima

Pauci i drugi kukci ne dolaze nužno samo s drvcem – i kutije s ukrasima, koje su preko godine stajale u podrumu ili na tavanu, mogu skrivati nepozvane goste.

Ne paničarite ako što pronađete

Ako vam se pokoji pauk ipak nađe u kući, nema razloga za paniku. Ovi člankonošci potpuno su bezopasni i neće oštetiti ni dom ni vaše blagdanske ukrase.

Božić bor božićno drvce

