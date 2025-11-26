Ovaj jedinstveni sajam traje od sredine studenog do početka siječnja, a svake godine grad se pretvara u blistavu zimsku bajku s milijunima svjetlucavih lampica i brojnim atrakcijama
Oglas
Najveći božićni sajam u Europi sada je otvoren, no iznenađujuće se ne nalazi u popularnim adventskim odredištima poput Austrije, Francuske ili Njemačke.
Smješten u Craiovi, živahnom gradu na jugozapadu Rumunjske, ovaj sajam prostire se na čak 280.000 četvornih metara, čineći ga najvećim božićnim sajmom na kontinentu. Prošle godine proglašen je drugim najboljim božićnim sajmom u Europi, odmah nakon Gdanjska, prema izboru portala European Best Destinations, piše Daily Mail.
Ovaj jedinstveni sajam traje od sredine studenog do početka siječnja, a svake godine pretvara Craiovu u blistavu zimsku bajku s milijunima svjetlucavih lampica i brojnim atrakcijama. Sa svim svojim sadržajem podijeljenim u četiri tematske zone – uključujući Djedovo selo, međugalaktičko područje i zonu inspiriranu bajkom Ljepotica i zvijer – sajam nudi nešto za svakoga.
Posjetitelji mogu uživati u više od 90 ručno oslikanih kućica koje prodaju lokalne rukotvorine, poklone i blagdanske poslastice poput medenjaka, mititeija (tradicionalnih rumunjskih kobasica s roštilja), kuhanog vina i țuice (prozirne rakije od šljiva). Među glavnim atrakcijama nalaze se klizalište, panoramski kotač i najviše sanjke Djeda Božićnjaka u istočnoj Europi, smještene na povijesnim gradskim trgovima i okolnim ulicama.
Ulaz na sajam je besplatan, dok su vožnje poput malog roller coastera i panoramskog kotača dostupne po cijeni od četiri do šest eura. Posebna atrakcija je Djedov lift, gdje najmlađi mogu čuti poruku od Djeda Božićnjaka, a vožnja košta oko 10 eura. Prema portalima kao što je Romania Experience, hrana i piće na sajmu su vrlo pristupačni – čaša kuhanog vina stoji dva eura, tradicionalna rumunjska kobasica 1,40 eura, a komad kolača chimney cake pet eura. Iako neki prodavači prihvaćaju kartice, preporučuje se plaćanje gotovinom, posebno za manje iznose.
Jedina mana posjeta tijekom zime je oštra hladnoća – mraz i snijeg su uobičajeni, pa se posjetiteljima savjetuje da se toplo obuku. Topla odjeća, kapa, šalovi, rukavice i kvalitetne čizme ključni su za uživanje u svim atrakcijama, uključujući klizanje na ledu i šetanje po štandovima.
Božićni sajam u Craiovi postao je jedna od najfotogeničnijih adventskih destinacija u Europi. Prepoznat po svojoj spektakularnoj rasvjeti i ukrasima koji čine gradsko središte magičnim, sajam je postao pravi hit na društvenim mrežama. TikTok je prepun snimki koje oduzimaju dah, a mnogi posjetitelji dijele svoje zimske trenutke u ovom nevjerojatnom božićnom okruženju. S obzirom na veličinu i ljepotu ovog sajma, Craiova bi mogla postati novo nezaobilazno božićno odredište, privlačeći ljubitelje zime i božićnih sajmova iz cijelog svijeta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas