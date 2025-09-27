Ovo su najčešće greške koje pravite prilikom pranja podova u vašem domu

Čist i blistav pod temelj je urednog doma, ali način na koji ga održavate često može nanijeti više štete nego koristi. Zato je važno izbjeći najčešće greške pri pranju podova.
Ako želite da vaši podovi ostanu lijepi, dugotrajni i bez mrlja, trebate obratiti pažnju na to kako ih perete i kojim sredstvima ih tretirate, piše Klix.
Najčešća greška je korištenje previše vode. Iako mnogi misle da će pod tako biti čišći, višak vlage stvara samo probleme. Drvene i laminatne površine lako nabubre, dok se kod pločica prljavština uvlači u fuge i stvara prostor za bakterije. Idealno rješenje je dobro ocijeđena krpa – pod treba biti samo vlažan, a ne natopljen.
Još jedna česta pogreška je korištenje neodgovarajućih kemikalija. Agresivna sredstva mogu skinuti zaštitni sloj, izblijedjeti boju ili ostaviti trajne mrlje. Svaki materijal traži poseban pristup: parket i laminat vole blaga sredstva sa zaštitnim dodacima, dok se pločice mogu prati i prirodnim rastvorom octa i vode. Pravilan odabir ne samo da čuva pod, već i stvara zdraviji životni prostor.
Krpe koje ostavljaju dlačice, istrošene metle i grube četke mogu trajno izgrebati površinu. Pogreška je i koristiti isti pribor u svim prostorijama – tako bakterije iz kupaonice lako završe u kuhinji.
Zbog toga je važno investirati u kvalitetan mop s mikrofibrom i odvojiti pribor za različite dijelove doma. Tako čuvate higijenu i produžujete vijek trajanja podova.
