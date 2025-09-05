Dvije jednostavne metode za brzo čišćenje mikrovalne - jedan je pobjednik!

Rezultati: Na starijoj i prljavijoj mikrovalnoj ova se metoda pokazala najboljom: nakon jednog brisanja unutrašnjost je bila vrlo čista, a prethodno jak miris primjetno je oslabio. Ako mirisi i dalje zaostaju, može se u ugašenu mikrovalnu staviti zdjela suhe sode bikarbone kako bi upila preostale neugodnosti.