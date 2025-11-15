Borba protiv virusa
Pet superjuha koje jačaju imunitet - idealne za sezonu prehlade
Iako ne postoji način da zajamčeno postignete 100 posto zaštitu od bolesti, sljedeći recepti sadrže sastojke koji mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava.
Marokanska juha od cvjetače s janjetinom
Ova mirisna juha skriva tajni pikantni udar zahvaljujući harissi. Harissa je ljuta pasta od čili papričica, pripremljena od pečenih crvenih paprika, Baklouti papričica, paste od češnjaka, sjemenki kima, korijandera, kumina i maslinovog ulja.
Juha se priprema od temeljca, cvjetače, narezanih badema, korijandra, maslinovog ulja, harisse, cimeta, kumina, korijandera, soli i papra, a sve se zajedno pretvara u bogatu, glatku bazu pomoću štapnog miksera. Nakon blendanja, u juhu se dodaje kiselo vrhnje, a na vrh se stavlja pirjana mljevena janjetina.
Bademi sadrže vitamine C i E, koji mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava. Također su bogati antioksidansima, koji mogu spriječiti infekcije i dodatno podržati obrambene funkcije organizma, piše Healthline.
Pileća juha s paprikom i bagetom
Ova juha prepuna je crvenih paprika. Crvene paprike se izmiksaju u bazu juhe, u kojoj se pileći zabatci i dodatne paprike kuhaju dok ne omekšaju. Jelo se poslužuje i na vrh se dodaje kiselo vrhnje, mladi luk, sezamove sjemenke i malo soka od limuna.
Crvene paprike mogu sadržavati dvostruko više vitamina C od jednakog omjera agruma. Vitamin C igra ključnu ulogu u podršci imunološkom sustavu.
Važno je napomenuti da ovaj recept ima visok udio natrija – oko 1.564 mg po porciji. Kako biste smanjili tu količinu, možete koristiti varijante sojinog umaka s niskim udjelom natrija.
Pileća juha s kurkumom i tahinijem
Kad pomislite na hranu koju jedete kad ste bolesni, velika je vjerojatnost da se na popisu nalazi pileća juha. Ova ukusna varijanta klasične juhe sadrži sastojke koji mogu pomoći u sprječavanju bolesti već na samom početku.
Ovo jelo sadrži luk, mrkvu, špinat, kokosovu kremu i tahini, a začinjeno je kurkumom, đumbirom, mljevenim korijanderom i cimetom, koji juhi daju pun, zemljani okus.
Špinat sadrži minerale cink i željezo, koji su ključni za održavanje zdravog imunološkog sustava. Đumbir ima antioksidativna, antibakterijska i antivirusna svojstva, dok kurkuma dodatno potiče funkciju imunosnog sustava.
Juha od gljiva, špinata i ječma
Ova veganska juha prepuna je raznog povrća, uključujući gljive, špinat, ljutiku i bijeli grah. Zahvaljujući tim sastojcima, recept je bogat vlaknima, koja mogu pomoći u podršci imunološkom sustavu.
Špinat sadrži minerale cink i željezo, koji su ključni za održavanje zdravog imuniteta.
Važno je napomenuti da ovaj recept ima visok udio natrija – oko 1.607 miligrama po porciji. Da biste smanjili tu količinu, možete koristiti povrtni temeljac s manjim udjelom natrija te isprati bijeli grah ako koristite konzerviranu verziju, kako biste uklonili višak soli.
Juha od brokule s hrskavim krumpirovim koricama i cheddarom
Ako volite juhu od brokule i cheddara, svakako isprobajte ovaj recept. Juha se sastoji od brokule, luka, pilećeg temeljca i unutrašnjosti krumpira koji se koriste za pripremu korica — sve se to zajedno izblenda u bogatu i kremastu bazu.
Brokula sadrži alfa-karoten, cink, željezo i fitokemikalije, a svi ti spojevi mogu pomoći u jačanju vašeg imunološkog sustava.
