BRAČNI PAR IZ SAD-a
Prodali smo sve što smo imali i preselili se na "Maldive Europe", ali javila su se dva velika problema
Jedan par spakirao je cijeli svoj život i preselio se u Europu, gdje trenutno žive na mjestu koje nazivaju "Maldivima Europe“ – no postoje dvije mane.
Par koji je prodao sve što je posjedovao kako bi se preselio u područje poznato kao "Maldivi Europe“ primijetio je dva velika problema sa svojim novim domom.
Sandra i Jeff Mayernik živjeli su u američkoj saveznoj državi Oregon, gdje su priznali da su se osjećali iscrpljeno pokušavajući pratiti rastuće troškove života. Zbog toga je ovaj umirovljeni par prodao sve što je imao – automobile, kuću i kolekciju umjetnina – prije nego što su u studenom 2023. donijeli odluku da se presele u inozemstvo.
Putovali su ili živjeli u desetak zemalja, među kojima su Portugal, Španjolska, Francuska, Meksiko i Argentina, no posljednje odredište im je Albanija.
Trenutno žive u mjestu Saranda, koje je prema National Geographic Societyju opisano kao "Maldivi Europe“. Albanska rivijera hvaljena je zbog brojnih plaža s bijelim pijeskom, arheoloških nalazišta i slikovitih sela koja pozivaju na istraživanje.
Unatoč prekrasnom krajoliku koji ih okružuje i nižim troškovima života, Sandra i Jeff primijetili su dva značajna nedostatka u svom novom načinu života, prenosi Express.
Govoreći za Business Insider, Jeff je priznao da su snalaženje u novoj valuti (albanski lek) i jezična barijera najveće prepreke za njih kao iseljenike.
"Ovdje se suočavaš s drugačijom valutom i drugim jezikom. Dakle, svaki odlazak u trgovinu zahtijeva malo više truda.
U SAD-u sam mogao ući u Kroger (lanac supermarketa s gotovo 3.000 trgovina diljem SAD-a), pročitati svaku etiketu i odmah znati što kupujem“, dodao je. "Ovdje sam jednom uzeo ono što je izgledalo kao pakiranje šunke — ali to sigurno nije bilo to.Takve male stvari znaju frustrirati“, rekao je Jeff.
Unatoč tim preprekama, par uživa u blagodatima koje dolaze s novim načinom života. Jeff kaže da je najveća prednost sporiji životni tempo, jer se ljudi ovdje čine "manje užurbanima i pod stresom“.
Sandra, pak, kaže da je "sav stres jednostavno ispario“ nakon odlaska iz SAD-a.
Među drugim prednostima koje ističu su ušteda na stanovanju i zdravstvenoj skrbi, kao i zdravija prehrana u usporedbi s onom koju su imali u SAD-u. Ipak, priznaju da im je teško zbog udaljenosti od obitelji.
