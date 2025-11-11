Prodali smo sve što smo imali i preselili se na "Maldive Europe", ali javila su se dva velika problema

Sandra i Jeff Mayernik živjeli su u američkoj saveznoj državi Oregon, gdje su priznali da su se osjećali iscrpljeno pokušavajući pratiti rastuće troškove života. Zbog toga je ovaj umirovljeni par prodao sve što je imao – automobile, kuću i kolekciju umjetnina – prije nego što su u studenom 2023. donijeli odluku da se presele u inozemstvo.