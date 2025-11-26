Ovo su plaća i napojnice konobarice u Njemačkoj: “Zarađuje više nego programer s fakultetom”

„Imam plaću od 2.500 eura i još 1.500 eura napojnica“, napisala je 19-godišnja konobarica na Redditu, otkrivajući koliko mjesečno zaradi u luksuznom hotelskom restoranu. Doduše – u Njemačkoj.
Radi 40 sati tjedno, a dodatnih osam sati provodi na drugom poslu. Sav novac ulaže u školovanje za profesionalnu pilotkinju, piše Merkur. Kaže da se odrekla mnogih stvari, redovito trenira i gotovo da nema vremena za prijatelje.
Objava je izazvala lavinu komentara – mnogi su joj poželjeli sreću, ali najviše je pažnje privukla visina napojnica. Posebno su ogorčeni bili korisnici s visokom stručnom spremom, ističući da „konobarica zarađuje više nego programer s fakultetom“.
Neki su se žalili i na to što napojnice nisu oporezovane: „To je suludo.“ Jedan korisnik naveo je: „Imam manju neto plaću od nje, a zarađujem 80 tisuća eura bruto godišnje.“ Drugi su komentirali visoke doprinose u Njemačkoj, prenosi City Magazine.
Dok su jedni najavili da će ubuduće ostavljati manje napojnica, drugi tvrde da takvi iznosi u ugostiteljstvu nisu rijetkost.
„Prijateljica mi zarađuje 15 eura po satu, ali svaku večer dobije oko 100 eura napojnice“, napisala je jedna korisnica.
U nastavku rasprave konobarica se ponovno javila: „Da, napojnica mi je dobra, ali nije najviša. Moj glavni konobar, koji ima veću sekciju i VIP goste, bez problema zaradi dvostruko više.“
U prosjeku, kaže, dobije između 80 i 120 eura napojnice dnevno. Dio te napojnice ide i kuhinji – automatski joj se odbija 2,5 posto.
Većina komentatora složila se oko jednog: očito dobro radi svoj posao. Ali kako se zapravo formira iznos napojnice? Sociolog Kristian Stegbauer, koji je istraživao fenomen napojnica, objašnjava za BuzzFeed News Deutschland da napojnica ne ovisi isključivo o kvaliteti usluge.
„Ako je usluga loša, napojnica je manja“, kaže. Ipak, neki gosti uvijek ostave isti iznos, bez obzira na iskustvo.
U luksuznim restoranima osoblje pomno promatra goste.
„Kod starijih parova, koji više ne razgovaraju puno, konobari često započinju kratku konverzaciju kako bi izgradili odnos koji može utjecati na visinu napojnice“, dodaje Stegbauer.
Na prvom spoju – veća napojnica
Zanimljivo je i da odnos među gostima utječe na to koliko će ostaviti. Na prvom spoju ljudi često ostavljaju više kako ne bi djelovali škrto. Ako netko ostavi premalo, to se kasnije komentira među osobljem.
Kada više ljudi iz iste grupe plaća odvojeno, često se vode time koliko je ostavio prvi koji plati. Ako ostavi malo, ostali često dodaju više kako bi „sačuvali obraz grupe“.
