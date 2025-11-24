Sanjin Strukic/PIXSELL

Stručnjaci za bonton ističu da postoje situacije u kojima mnogi ljudi ostavljaju previše. U vrijeme kad se svi bore s troškovima, dobro je znati kada i koliko uopće treba ostaviti napojnicu. Evo 11 situacija u kojima najčešće pretjerujete i kako se možete suzdržati.

Kafići

Ne morate ostaviti nešto u svakoj posudici za napojnice - pogotovo ako ste naručili samo običnu crnu kavu, piše Best Life.

"Mnogi ljudi dobronamjerno ostavljaju 10–15 posto čak i za lošu uslugu jer znaju da se plaće u nekim industrijama, posebno u barovima i restoranima, često oslanjaju na napojnice”, kaže Ann Martin iz CreditDonkeyja.

No upravo takva navika može dovesti do pretjerivanja. U kafićima se napojnica treba temeljiti na razini usluge: ako barist napravi posebno složen napitak, 1 euro (ili njegova protuvrijednost) je lijepa gesta. Ali ako uzimate samo vodu u boci ili već gotovu kavu - slobodno preskočite napojnicu.

Preuzimanje hrane za van

Mnogi i dalje osjećaju pritisak da daju napojnicu kad samo preuzimaju hranu, pogotovo kad im digitalni ekran to „sugeri­ra”. No stručnjaci kažu: preuzimanje nije isto što i usluga za stolom. Ako samo uzmete vrećicu i odete, napojnica se ne očekuje.

Bonton-savjetnica Jodi RR Smith kaže da je dobro razmotriti koliko je narudžba bila komplicirana, ali dodaje i ovo: „Ako volite to mjesto i želite da uspije, dajte velikodušno. Nekoliko dolara vama neće značiti puno, a osoblju može značiti sve.”

Švedski stol

Danas se čini da je 20% minimum u restoranima - no kad se sami poslužujete, pravila su drugačija.

"Za buffet je oko 10 posto sasvim primjereno”, kaže Kristi Spencer iz The Polite Company.

Davor Puklavec/PIXSELL

Samoposlužne blagajne

Jedan od najspornijih trendova su samoposlužne blagajne koji traže napojnicu - iako nema ni sekunde ljudskog kontakta.

Bonton stručnjaci poručuju da takve upite slobodno preskočite. Ako vas nitko nije posluživao, niste obavezni ništa ostaviti.

Autopraonice

Napojnica u autopraonici ovisi o razini usluge. Ako zaposlenici ručno brišu auto, detaljno čiste unutrašnjost ili se posebno potrude, napojnica od 3 do 5 eura je pristojna.

Za potpuno automatizirane praonice bez osoblja - napojnica nije potrebna.

Neke spa ili kozmetičke usluge

Za masaže i klasične tretmane lica, uobičajeno je ostaviti oko 20 posto. No Spencer ističe da to nije standard za sve usluge.

Sime Zelic/PIXSELL

Postoji razlika između medicinskih i čisto kozmetičkih tretmana: injekcije, laseri i slične procedure često ne zahtijevaju veliku napojnicu - a ponekad je uopće ne zahtijevaju. Neki terapeuti su ionako plaćeni preko osiguranja i ne ovise o napojnicama.

Kad ste u nedoumici - pitajte osoblje.

Kratki boravci u hotelu

Napojnica sobaricama je poželjna, ali ovisi o duljini boravka. Kod noćenja od jedne noći, napojnica je lijepa gesta, ali nije nužna.

Za boravak od više noći, 2 do 5 eura dnevno je pristojno. Preporuka je ostavljati novac svakog dana kako bi ga dobila osoba koja je tog dana čistila.

Kad je napojnica već uračunata

Automatsko dodavanje napojnice na račun postaje sve češće, a neki to ni ne primijete.

„Ako je napojnica već uračunata - nema obveze dodatno platiti”, kaže Spencer. „Ako želite dodatno nagraditi osoblje, možete — ali to je sasvim vaša odluka.”

Najčešće se dodaje kod unaprijed plaćenih menija, specijalnih događanja ili za grupe od šest i više gostiju.

Kad dajete napojnicu na iznos s PDV-om

„Napojnicu trebate računati na iznos prije poreza”, podsjeća Spencer. U državama s visokim porezom, to može značiti veliku razliku.

"Lagodne" dostave hrane

Napojnica dostavljaču uvijek je poželjna. Lisa Mirza Grotts kaže da je važno uzeti u obzir njihovu nisku osnovnu plaću.

Ipak, tip može ovisiti o situaciji. Spencer kaže da je uobičajeno 10–15 posto — a u vrijeme kada nije gužva (poput popodneva) i uz brzu dostavu može biti i manje.

No za loše vrijeme, blagdane ili kasnonoćne dostave — 20% ili više je znak pristojnosti.

Pixabay / Ilustracija

Kad ste jednostavno velikodušni

Ponekad dajete previše jer to želite - i to je sasvim lijepo.

„Ako radnik dobiva minimalac ili radi u potplaćenoj profesiji, prevelika napojnica je stvar perspektive”, kaže Colin Palfrey. „Ako suosjećate jer ste i sami nekad radili uslužni posao, ili ste jednostavno dobre volje - taj veliki tip nekome jako puno znači.”

A čak i u situacijama gdje napojnica nije obavezna, Spencer savjetuje: „Uputite iskrenu zahvalu i osmijeh. Ljubaznost je ponekad jednako vrijedna kao i novac.”