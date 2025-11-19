Pogledajte kalendar za 2026., pun je produženih vikenda

Bližimo se kraju godine i svi već gledamo na kalendar kako bismo isplanirali slobodne dane za Božić i Novu godinu. Evo kako na kalendaru izgledaju slobodni dani i koje su mogućnosti za produžene vikende u 2026. godini.
Oglas
Godina 2026. mogla bi biti jedna od omiljenih za Hrvate jer samo jedan pogled na kalendar pokazuje da će biti velik broj prilika za ono što najviše volimo, a to je – spajanje neradnih dana iliti mogućnosti za produžene vikende i minigodišnje, piše Dnevnik.hr.
Da će 2026. biti godina spajanja, pokazuje odmah prvi dan godine, 1. siječnja, koji pada u četvrtak. Uzmete li petak slobodno, već imate produženi vikend, a pravi mali godišnji moguć je ako sve spojite i s utorkom, 6. siječnja, blagdanom Sveta tri kralja. Za samo dva službena dana godišnjeg (petak i ponedjeljak) na poslu vas neće biti od srijede do srijede, čak tjedan dana.
Prva sljedeća prilika za produženi vikend tek je za Uskrs, odnosno Uskršnji ponedjeljak, koji 2026. godine pada 6. travnja.
Svibanj počinje s tri neradna dana, kada Praznik rada, 1. svibnja, pada u petak.
U lipnju ćemo uživati u čak dvama produženim vikendima. Prvi je blagdan Tijelova u četvrtak, 4. lipnja, koji nudi priliku za spajanje s petkom. Drugi produženi vikend je krajem mjeseca, u ponedjeljak, 22. lipnja na Dan antifašističke borbe.
U kolovozu će prilika jedan za dobar minigodišnji biti samo na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, takozvane Oluje, koja pada u srijedu, 5. kolovoza. Spojiti se može na obje strane, u ponedjeljak i utorak, ili pak četvrtak i petak, ili pak sve zajedno.
Blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, pada u subotu, pa tu ostajemo bez prilike za slobodne dane.
Jednako je i s blagdanom Svih svetih, 1. studenog, koji u 2026. pada u nedjelju.
U studenom je moguće spojiti slobodne dane oko Dana sjećanja na žrtve Vukovara, 18. 11., što pada u srijedu, pa je sa spajanjem dva dana prije ili dva dana poslije moguće dobiti jedan minigodišnji.
I na samom kraju godine imamo čak dva produžena vikenda. Na Božić, 25. prosinca, koji pada u petak, te tjedan dana kasnije, 1. siječnja 2027., koji također pada u petak.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas