Pogledajte kalendar za 2026., pun je produženih vikenda

Da će 2026. biti godina spajanja, pokazuje odmah prvi dan godine, 1. siječnja, koji pada u četvrtak. Uzmete li petak slobodno, već imate produženi vikend, a pravi mali godišnji moguć je ako sve spojite i s utorkom, 6. siječnja, blagdanom Sveta tri kralja. Za samo dva službena dana godišnjeg (petak i ponedjeljak) na poslu vas neće biti od srijede do srijede, čak tjedan dana.