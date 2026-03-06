Pomaže li pijenje vode pri mršavljenju? Četiri doktora dala identične odgovore

„Mršavljenje je višemilijardna industrija i to stvara snažan poticaj za prodaju proizvoda i obećanja, bez obzira na to stoji li iza njih znanost ili ne“, objašnjava dr. Richele Corrado za Parade, specijalistica interne medicine i liječenja pretilosti. „Ne postoji brzo i lako rješenje za gubitak kilograma. Ako vam netko to obećava, vrlo je vjerojatno da tvrdnje nisu znanstveno utemeljene", prenosi nova.rs.