Ovaj sir je najbolji za mršavljenje: Ima najviše proteina, a najmanje kalorija

Zbog kombinacije masti i ugljikohidrata, ali i proteina kazeina koji se u tijelu razgrađuje u spojeve slične opioidima, sir potiče lučenje dopamina i osjećaj ugode. To ne znači da je nezdrav, no zbog visoke kalorijske gustoće i načina na koji ga često jedemo (nariban, topljen, uz kruh ili tjesteninu), lako je unijeti više kalorija nego što planiramo, osobito ako pokušavamo smršavjeti.