Proklijali krumpir: Smije li se jesti ili ga trebamo baciti?

Kruh i krumpir namirnice su koje se najčešće bacaju, no to nije uvijek nužno. Tvrdi kruh možemo usitniti u mrvice i osušiti ili iskoristiti za tople sendviče, no pojavi li se plijesan, vrijeme je da se od njega oprostimo. Kad je riječ o proklijalom krumpiru, nije toliko jednostavno, piše punkufer.hr.