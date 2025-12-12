FOTO / Ukrajina zadala novi udarac Rusiji, izvela najdalji i dosad neviđeni napad

Dok Rusija i dalje ustraje na svojim maksimalističkim zahtjevima u pregovorima, njezin naftni sektor - glavni financijski stup rata - izgleda sve uzdrmaniji. Prihodi od izvoza nafte i plina su u padu, a u nekim regijama zabilježene su i nestašice goriva. Pitanje je koliko dugo Moskva može izdržati ovaj pritisak i hoće li je kombinacija sankcija i uništene infrastrukture konačno natjerati za pregovarački stol.