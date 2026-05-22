Koji su dobri rabljeni automobili? Mehaničar izdvojio tri modela
Tri rabljena automobila koja nude najviše za vaš novac.
Za vozače koji na tržištu rabljenih automobila traže povoljno i pouzdano vozilo, ključna pitanja obično su jednostavna: koliko košta i hoće li bez većih problema služiti još godinama. Iako se za manje od 10.000 eura može pronaći mnogo modela različitih marki i pogona, neki automobili često ostaju zanemareni iako nude odličan omjer cijene, prostranosti i pouzdanosti.
Među takve modele spadaju Toyota RAV4, Nissan LEAF i Dacia Duster, koji prema mišljenju stručnjaka predstavljaju vrlo zanimljiv izbor za kupce s ograničenim budžetom, piše britanski Express.
Toyota RAV4: sinonim za izdržljivost
Toyota RAV4 već godinama slovi kao jedan od najpouzdanijih SUV-ova na tržištu. Automobilski stručnjaci i mehaničari često ga ističu zbog njegove robusnosti i dugog vijeka trajanja, posebno uz redovno održavanje.
Poznati mehaničar Scotty Kilmer više je puta izjavio da RAV4 može bez većih problema prijeći nekoliko stotina tisuća kilometara. Upravo zato popularan je izbor među vozačima koji traže automobil za dugotrajnu i bezbrižnu upotrebu. I podaci organizacije Warranty Solutions Group (WSG) svrstali su ovaj model među najpouzdanije rabljene automobile.
Nissan LEAF: pristupačan ulazak u električnu mobilnost
Nissan LEAF, jedan od prvih električnih automobila za masovno tržište, i više od desetljeća nakon dolaska ostaje zanimljiv izbor za kupce koji žele prijeći na električni pogon bez velikih troškova.
Rabljeni primjerci danas se mogu pronaći po vrlo pristupačnim cijenama, a model se i dalje smatra jednim od pouzdanijih električnih vozila. Prema istraživanju portala WhatCar, LEAF se među električnim automobilima našao pri samom vrhu s visokom ocjenom pouzdanosti od 95,6 posto. To ga čini jednim od najzanimljivijih električnih automobila za kupce s ograničenim budžetom.
Dacia Duster: prostrani SUV za malo novca
Za obitelji ili vozače kojima treba više prostora, dobar izbor može biti i Dacia Duster. Iako unutrašnjost ne nudi luksuz skupljih SUV-ova, model oduševljava praktičnošću i uporabljivošću.
Njegov veliki prtljažnik nudi više od 1.500 litara prostora sa spuštenim stražnjim sjedalima, pa je prikladan za obiteljske potrebe ili dulja putovanja. Prema ocjenama portala WhatCar, Duster postiže dobru ukupnu ocjenu pouzdanosti i na tom području nadmašuje čak i neke skuplje konkurente.
Za kupce rabljenih automobila s ograničenim budžetom Toyota RAV4, Nissan LEAF i Dacia Duster modeli su koje vrijedi staviti na popis kandidata – ne samo zbog pristupačne cijene, nego i zbog provjerene pouzdanosti i praktičnosti.
