Stjuardesa otkrila najbolja i najgora sjedala u avionu: Evo koja su "sjedala očaja"

“U Ryanairu, ako ne platite dodatno, dodijelit će vam bilo koje sjedalo. I to će gotovo uvijek biti najgore moguće – između dvoje ljudi, u posljednjem redu ili, još gore, sjedalo bez prozora,” objašnjava Barbara, a prenosi Danas.rs.

“Na letu od četiri i pol sata platila sam dodatno da putujem kao kraljica – s jedne strane nitko pored mene. Za to sam doplatila samo 11 eura.”