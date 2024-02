Što zapravo znači ako su vam oči na fotografiji crvene?

Podijeli :

Crvene oči mogu vam pokvariti fotografije, ali to što ih imate, zapravo može biti dobar znak. Ako na fotografijama nemate crvene oči, stručnjaci tvrde da to može biti znak ozbiljnog stanja.

Bez obzira na osvjetljenje u prostoriji ili trenutak u kojem trepnete, svejedno možete imati crvene oči na fotografiji. Stručnjaci kažu da je to zapravo dobra stvar.

To je zato što fotoaparati mogu dokučiti što se događa iza vaših očiju. Bljeskalica osvjetljava unutrašnjost vaših očiju i daje pogled na krvne žile, prenosi Daily Star.

Prema Američkoj oftalmološkoj akademiji “crveni refleks se događa kada bljesak fotoaparata osvijetli mrežnicu bogatu krvlju”. “Ako oči gledaju izravno u leću kamere, i boja refleksa u oba oka je crvena, to je obično dobar znak da su mrežnice oba oka neometane i zdrave”, dodaje se.

Međutim, nekim ljudima se ne crvene oči na fotografijama što može biti znak upozorenja da nešto nije u redu.

Postoji nekoliko uobičajenih stanja koja se mogu otkriti na ovaj način, poput strabizma, što znači da su oči osobe usmjerene u različitim smjerovima. Poznato i kao škiljenje, ovo je obično manji problem koji se redovito viđa kod male djece, ali može se ispraviti i može objasniti zašto je samo jedno oko crveno.

No, vjeruje se da bi to također mogao biti simptom rijetke vrste raka u djetinjstvu poznatog kao retinoblastom, koji su otkrili roditelji koji su vidjeli oči svoje djece na fotografijama s bljeskalicom. Utječe na stražnji dio oka, mrežnicu, koji šalje signale mozgu kako bi vam pomogao da vidite i opasna je po život. Može izgledati poput bijele, žute ili crne refleksije na zjenicama.

Ako primijetite bijeli ili žućkasti sjaj, poznat kao leukokorija, to bi moglo značiti da netko pati od bezbolnog i polagano progresivnog stanja oka, Coatsove bolesti. Kod tog stanja dolazi do abnormalnosti krvnih žila u stražnjem dijelu oka, također poznatoj kao mrežnica. Obično zahvaća jedno oko, ali može dovesti do trajnog gubitka vida ako se ne dijagnosticira.

