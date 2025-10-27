Stručnjaci upozorili: "Budite oprezni ako primijetite ružičaste kuglice u vrtu, to je velika opasnost!"

U ovo doba godine, jedan od tih ‘vrtnih‘ problema su ružičaste, oskaste ili biseraste kuglice u vrtu. Riječ je o nakupinama koje nastaju kada je vani hladno i vlažno, pa se tako i razvijaju opasni štetnici koji mogu jako naštetiti vašim biljkama. Na prvi pogled ove kuglice u vrtu djeluju bezopasno i većina vrtlarica i vrtlara automatski pomisli – ‘Ma, ne moram ja tu ništa raditi, sve će biti OK.‘ Postoji, naravno, šansa da je sve zapravo u redu s vašim vrtom i vašim biljkama, ali moguće je i da nije baš sve bezazleno kako se na prvu činilo.