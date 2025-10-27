Stručnjaci upozorili: "Budite oprezni ako primijetite ružičaste kuglice u vrtu, to je velika opasnost!"

Zagonetne nakupine mogu biti znak invazivnih štetnika koji prijete biljkama i ekosustavu.
Oglas
Neovisno o tome jeste li već iskusna vrtlarica ili vrtlar ili ste tek na početku svoje zelene avanture, određene stvari itekako vrijedi znati, posebice ako je riječ o nekim ne tako učestalim pojavama, piše Jutarnji.
U ovo doba godine, jedan od tih ‘vrtnih‘ problema su ružičaste, oskaste ili biseraste kuglice u vrtu. Riječ je o nakupinama koje nastaju kada je vani hladno i vlažno, pa se tako i razvijaju opasni štetnici koji mogu jako naštetiti vašim biljkama. Na prvi pogled ove kuglice u vrtu djeluju bezopasno i većina vrtlarica i vrtlara automatski pomisli – ‘Ma, ne moram ja tu ništa raditi, sve će biti OK.‘ Postoji, naravno, šansa da je sve zapravo u redu s vašim vrtom i vašim biljkama, ali moguće je i da nije baš sve bezazleno kako se na prvu činilo.
Invazivna vrsta iz Južne Amerike
Naime, postoji mogućnost da je riječ o jajima jabučnog puža (rod Pomacea), invazivne vrste podrijetlom iz Južne Amerike. Ovi slatkovodni puževi, među najvećima su na svijetu, u Europskoj uniji klasificirani su kao opasni karantenski štetnici jer mogu nanijeti goleme štete vodenim biljkama i usjevima, osobito u uzgoju riže i na močvarnim područjima.
Jabučni puževi polažu jaja u ružičaste, grozdaste nakupine, najčešće na stabljike vodenih biljaka, neposredno iznad površine vode. Njihovo širenje predstavlja ozbiljnu prijetnju ekosustavu, zbog čega je u Europskoj uniji obvezna prijava svakog sumnjivog nalaza.
Postoji i druga mogućnost
Stručnjaci ipak napominju da svaka ružičasta nakupina ne znači prisutnost jabučnog puža. Postoje i sluzave gljive, poput Tubifera ferruginosa, koje također tvore slične ružičaste kuglice na vlažnim i sjenovitim mjestima. Te su gljive potpuno bezopasne i često zanimljiv prirodni prizor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas