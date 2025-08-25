Trebaju li i djeca u hrvatskim školama učiti predmet koji uče mali Danci

Što biste rekli kad bi u školama i vrtićima u Hrvatskoj djecu počeli učiti što je empatija? To zasad djeluje prilično daleko, ali čini se da nam nikad više nego danas treba nešto takvo. Iako ne djeluje kao klasičan nastavni predmet, empatiju nesumnjivo treba njegovati od najranije dobi kako bi djeca spoznala svu moć razumijevanja i tople riječi te kasnije oblikovala neki bolji svijet.