Brige roditelja prije početka škole: Za torbu i sto eura, pernice 40 eura. "Cijene su gotovo pa udvostručene"

Nova školska godina počinje 8. rujna i dok se školarci još uvijek opuštaju na pauzi, njihovi roditelji su počeli pripreme - što ne čudi jer su financijski izdaci iznimni i potrebno je dobro planirati kako sve izvesti. Posebno onima s više djece školske dobi.
U jednoj trgovini školske opreme, kaže vlasnik, na godinu se proda i 3000 školskih torbi. Tvrdi da cijene nisu puno rasle pa se mogu naći bilježnice od 90 centi do eura i osamdeset, školske torbe do stotinu eura, a pernice idu i do 42. Najveća gužva im bude poslije Velike Gospe.
"Košarice mogu biti od 50 do 150 eura. Sad sve ovisi kako se i što kome sviđa. To govorimo o osnovnim stvarima kao što su ruksak, torba, pernica, oprema za likovni koja je isto jako skupa i bilježnice", objašnjava vlasnik trgovine školske opreme Danijel Habjanić za RTL.
Rabljeni udžbenici najisplativiji
Iz Grada Zagreba potvrđuju da je za školske udžbenike i druge materijale izdvojeno više od deset milijuna eura. Srednjoškolci imaju udžbenike i druge obrazovne materijale, dok za osnovnu školu financiraju radne bilježnice te kutije za tehničku kulturu.
Iz Rijeke potvrđuju da je osigurano 414.000 eura kako bi svi učenici od prvog do osmog razreda dobili besplatne radne bilježnice. Mnogi roditelji srednjoškolaca u Osijeku kupuju rabljene udžbenike.
"Imamo neke udžbenike koje prodajemo po 30 posto manjoj cijeni u odnosu na nove udžbenike, a imamo i udžbenike koje prodajemo po 40 posto manjoj cijeni u odnosu na nove", otkriva vlasnik antikvarijata u Osijeku Bojan Vukas.
Kaže da je potražnja svake godine sve veća, a i cijena je rasla.
"U zadnjih pet godina cijene udžbenika jesu porasle. Sjećam se da je udžbenik iz Hrvatskog bio 80 kuna i bio je jedan od najskupljih. Sada su Putokazi jedan od najskupljih udžbenika oko 20 eura, što je gotovo pa dvostruko povećanje cijena."
Roditelji kažu da im samo za osnovni pribor prije početka godine treba oko 30 eura, što podrazumijeva samo bilježnice, olovke, kemijske, gumice... i ostalo. Dakle, bez torbe. Za dvoje djece to je 60 eura, troje i 90...
"To je samo za početak godine, nažalost. Čeka nas još toga tijekom školske godine", kažu neki od roditelja, bez da pritom broje odjeću, obuću, prijevoz, izlete i razna druga izdvajanja koja vežu uz školsku godinu.
