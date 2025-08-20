RAZLIKA SE OSJEĆA
Roditelji pod pritiskom prije početka škole: Evo koliko su nekad trošili na školarce, a koliko moraju danas
Do početka nove školske godine ostalo je tek nekoliko tjedana, a to ujedno znači i novi val troškova za roditelje školaraca. Koji se osjeća iz godine u godinu, a kad se usporedi aktualna situacija s onom otprije gotovo deset godina, glava dodatno zaboli.
I dok se većina roditelja trudi barem dio opreme nabaviti ranije tijekom ljeta, kako bi njihovi školarci tog 8. rujna, kad zazvoni prvo zvono u novoj školskoj godini, bili spremni, najveća gužva i dalje se očekuje upravo u kolovozu.
Samo za početak "otiđe" 150 eura
Trgovci ističu da se već sada osjeti pojačan interes, ali da glavni val kupnje tek dolazi jer je praksa u hrvatskim obiteljima da se najvažnije stvari kupuju neposredno pred početak nastave, kada su djeca i roditelji sigurni što im točno treba.
Ponuda školskih torbi, pernica i pribora i ove je godine izuzetno bogata, ali su cijene osjetno porasle u odnosu na ranija razdoblja. Najjednostavnije torbe mogu se pronaći već za 40 eura, no roditelji prvašića često biraju skuplje varijante s anatomskom potporom, dodatnim džepovima i popularnim likovima iz crtića.
Takvi modeli u setu s pernicom i vrećicom za papuče dosežu i do stotinu eura. Pernice se prodaju od 17 do 40 eura, dok su one potpuno opremljene flomasterima, bojicama i olovkama u rangu od 60 do 70 eura. Bilježnice su i dalje artikl koji se kupuje u većim količinama, pa trošak ovisi o razredu, jednostavnije spiralne bilježnice koštaju 0,50 do jednog eura, dok one većeg formata s tvrdim koricama i ilustracijama dosežu tri do četiri eura.
Kada se svemu pridodaju tempere, bojice, markeri, ravnala, šestar, kistovi i likovne mape, roditelji samo na osnovni pribor nerijetko potroše i do 150 eura pred sami početak školske godine.
Udžbenici ostaju zasebna i znatno veća stavka. U 2016. roditelji su za udžbenike nižih razreda izdvajali između 700 i tisuću kuna, a za više razrede od 1300 do 1600 kuna, dok je komplet knjiga za srednjoškolce koštao i do 2000 kuna. Država financira udžbenike za osnovne škole, no za srednjoškolce je trošak i dalje prisutan. U nekim dijelovima Hrvatske, a posebno se ističu Split i Splitsko-dalmatinska županija, uvedeno je sufinanciranje do 200 eura, ali to ne pokriva sve potrebe.
Prema cijenama za ovu godinu, komplet udžbenika za srednjoškolca stoji od 200 do 400 eura, ovisno o školi i smjeru, a uz to dolaze radne bilježnice, atlasi i specijalizirani priručnici koji dodatno podižu trošak.
Prema izračunima trgovaca i udruga potrošača, roditelji u ovoj godini za jedno dijete trebaju osigurati između 600 i 900 eura da bi pokrili sve troškove opremanja za školsku godinu. Od torbe, pernice, bilježnica i pribora do knjiga, radnih bilježnica i sitnica koje se tijekom godine nadopunjuju. Posebno je zahtjevno roditeljima prvašića bez starije braće, sestara ili bližih članova rodbine. Sve moraju kupiti odjednom i ne mogu računati na naslijeđene torbe i pernice.
Starija djeca ipak mogu koristiti torbe i dio pribora iz prethodnih godina, no radne bilježnice, bilježnice i veliki dio sitnog pribora uvijek se kupuju iznova.
Kada se usporede podaci iz 2016. i 2025., razlika postaje jasna. U 2016. roditelji su morali izdvojiti između 1500 i 3000 kuna, odnosno oko 200 do 400 eura, što je u to vrijeme iznosilo 26 do 53 posto prosječne neto plaće od 5685 kuna (oko 750 eura). Prosječna plaća narasla je do danas na između 1392 i 1474 eura, odnosno oko 11.000 kuna, no troškovi opremanja djeteta iznose između 600 i 900 eura. To znači da roditelji za školski pribor i udžbenike sada izdvajaju od 43 do 65 posto prosječne mjesečne plaće pa iako su plaće rasle, izdvajanja za školske potrebe realno predstavljaju veći udarac na kućni budžet nego prije devet godina.
Stručnjaci upozoravaju da se upravo u tome krije najveći problem. Plaće su u međuvremenu nominalno porasle, ali rast troškova školovanja djece bio je brži. Uz to, veća očekivanja roditelja i djece u pogledu kvalitete pribora i mode dodatno podižu troškove. Djeca traže torbe i pernice s likovima crtanih junaka, a roditelji, iako svjesni cijene, nerijetko popuštaju. Proizvođači to koriste pa su najskuplji upravo artikli s motivima crtića i serijala.
Osim što je riječ o značajnom financijskom opterećenju, roditelji sve češće ističu i problem dostupnosti. Popularni modeli torbi i pernica rasprodaju se brzo, pa se nerijetko događa da kupci u zadnji čas moraju birati između skupljih i manje praktičnih opcija. S druge strane, sve je više roditelja koji pribor kupuju u trgovačkim centrima ili putem interneta, jer akcije u tom segmentu mogu donijeti uštede od deset do 20 posto u odnosu na knjižare.
Unatoč tome, ukupni trošak ostaje visok i teško ga je izbjeći. I dok je 2016. obitelj morala izdvojiti četvrtinu do polovicu plaće za opremanje djeteta, u 2025. trošak se popeo na gotovo dvije trećine jedne prosječne plaće, što pokazuje da i dalje predstavlja jedno od najvećih sezonskih opterećenja za kućne budžete obitelji u Hrvatskoj.
