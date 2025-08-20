Roditelji pod pritiskom prije početka škole: Evo koliko su nekad trošili na školarce, a koliko moraju danas

Kada se usporede podaci iz 2016. i 2025., razlika postaje jasna. U 2016. roditelji su morali izdvojiti između 1500 i 3000 kuna, odnosno oko 200 do 400 eura, što je u to vrijeme iznosilo 26 do 53 posto prosječne neto plaće od 5685 kuna (oko 750 eura). Prosječna plaća narasla je do danas na između 1392 i 1474 eura, odnosno oko 11.000 kuna, no troškovi opremanja djeteta iznose između 600 i 900 eura. To znači da roditelji za školski pribor i udžbenike sada izdvajaju od 43 do 65 posto prosječne mjesečne plaće pa iako su plaće rasle, izdvajanja za školske potrebe realno predstavljaju veći udarac na kućni budžet nego prije devet godina.