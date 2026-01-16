Oglas

jeftinija alternativa

Trik koji se zimi koristi kao zamjena za ovlaživač zraka – ne košta ništa, a razliku osjetite odmah

author
N1 Hrvatska
|
16. sij. 2026. 16:24
Radijator
Ilustracija / Unsplash

Tijekom zime mnogi koriste ovlaživače zraka, no postoji jednostavnija i jeftinija alternativa. Posuda s vodom postavljena uz radijator koristi toplinu za prirodno isparavanje i povećava vlažnost zraka bez dodatnih troškova.

Oglas

Tijekom zimskih mjeseci, kada grijanje radi punim intenzitetom, zrak u zatvorenim prostorima često postaje izrazito suh, što može negativno utjecati i na zdravlje i na opći osjećaj ugode, pišeKlix.ba.

Upravo zato preporučuje se postavljanje posuda s vodom uz radijatore, jer toplina uzrokuje postupno isparavanje vode i na prirodan način povećava vlažnost zraka u prostoriji.

Vlažniji zrak lakše se udiše, manje isušuje sluznicu nosa i grla te može pomoći u smanjenju kašlja, iritacije očiju i osjećaja suhe kože, koji su česti tijekom zime.

Posebno su osjetljive osobe koje već imaju problema s dišnim putevima, poput djece, starijih osoba ili onih koji pate od alergija i astme.

U prostorijama s izrazito suhim zrakom simptomi se često pogoršavaju, dok čak i blago povećanje vlažnosti može donijeti vidljivo olakšanje. Redovito isparavanje vode uz radijatore pridonosi stabilnijoj mikroklimi u stanu, što može imati pozitivan učinak na kvalitetu sna i opće raspoloženje.

Osim što povoljno djeluje na ljude, ovaj jednostavan trik koristi i samom prostoru. Drveni namještaj, parketi i sobne biljke bolje podnose zimu kada zrak nije previše suh jer se smanjuje rizik od pucanja, isušivanja i propadanja.

Također, vlažniji zrak može smanjiti podizanje prašine, što dodatno pridonosi osjećaju svježine i čistoće u prostoru.

Iako posude s vodom ne mogu u potpunosti zamijeniti ovlaživače zraka, one predstavljaju pristupačno i praktično rješenje koje bez dodatnih troškova doprinosi ugodnijoj i zdravijoj atmosferi u domu tijekom hladnih dana.

Teme
grijanje ovlaživanje zraka zrak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ