Ovo je najgora stvar koju možete napraviti automobilu kada su temperature u minusu

Zimsko održavanje automobila često izaziva podijeljena mišljenja među vozačima. Dok jedni smatraju da vozilo treba redovito prati kako bi se uklonila sol i prljavština s kolnika, drugi vjeruju da je tijekom zime bolje izbjegavati autopraonice kako bi se sačuvala boja.
Stručnjaci Njemačkog autokluba (ADAC) objavili su preporuke koje mogu pomoći vozačima da donesu ispravnu odluku, prenosi Revija HAK.
Kada je riječ o učestalosti pranja, savjeti se ne razlikuju mnogo od onih koji vrijede tijekom ljeta. Automobil bi trebalo prati onda kada procijenite da je to potrebno. Zimski uvjeti doista donose specifičnu vrstu nečistoće, prije svega sol s cesta, ali ona ne predstavlja ozbiljan problem za lak ako je vozilo u dobrom stanju. Kod novijih automobila dodatnu zaštitu pružaju tvornički zaštićen donji dio karoserije i pocinčani limovi.
Međutim, kod starijih vozila situacija je drugačija. Oštećenja na zaštiti donjeg dijela mogu omogućiti soli i vlazi da prodru do metala, što povećava rizik od korozije.
Stručnjaci upozoravaju i na situacije u kojima pranje automobila treba izbjegavati. Na temperaturama nižima od minus deset stupnjeva preporučuje se da se vozilo ne pere, jer nagli kontakt tople vode s hladnim dijelovima automobila može izazvati toplinski šok i oštećenje laka. Prije odlaska u autopraonicu važno je ukloniti sav snijeg i led s vozila, kako bi se izbjeglo grebanje boje.
Kada je riječ o izboru programa pranja tijekom zime, najvažnije je temeljito pranje koje učinkovito uklanja prljavštinu. Skupi programi s vrućim voskom ili dodatnom zaštitom donjeg dijela nisu nužni za očuvanje vozila. Ipak, redovite kontrole automobila kod stručnjaka, osobito prije i nakon zimske sezone, mogu pomoći u pravodobnom otkrivanju i sanaciji oštećenja na zaštiti donjeg dijela, čime se znatno smanjuje rizik od pojave hrđe.
