Mislite da su ovo "najbolje godine"? Evo što kaže stručnjakinja

„Ne postoji savršena faza u životu — uvijek postoje kompromisi. Kad ste mladi i jadni, ujedno ste i na svom fizičkom vrhuncu, i to je divno. Imati neograničenu budućnost također je uzbudljivo. Stariji ljudi to nemaju, ali imaju osjećaj fokusa i onoga što im je važno u životu. Postoji ta suprotnost između fizičke vitalnosti i emocionalnog bogatstva, i to se u različitim fazama događa na različite načine“, objašnjava profesorica.