Iako se Fiona prvih nekoliko dana činila dobro, ubrzo je izgubila apetit. Budući da operacija kod odraslih nilskih konja nije moguća, veterinari su je pokušali potaknuti na jelo kako bi njezin probavni sustav sam izbacio strano tijelo. Ultrazvuk je pokazao da kapa prolazi kroz tanko crijevo, a timaritelji su je čak postavili na posebnu vibracijsku platformu, posuđenu s obližnje farme konja, ne bi li potaknuli probavu. Nažalost, njezino tijelo više nije moglo izdržati, piše BBC.