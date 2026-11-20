globalna senzacija
Uginula najveća zvijezda ZOO-a: Kobna je bila bizarna nesreća
Zoološki vrt u američkom Cincinnatiju objavio je tužnu vijest o smrti svoje najveće zvijezde, devetogodišnje ženke nilskog konja Fione. Preminula je nakon višednevne borbe za život koja je započela bizarnom nesrećom u njezinoj nastambi.
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"S iznimnom tugom dijelimo s vama razornu vijest da Fiona nije uspjela, unatoč višestrukim pokušajima naših nevjerojatnih veterinara i timaritelja da joj pomognu u hitnom medicinskom stanju", priopćili su iz vrta. Direktor Dave Jenike dodao je kako su svi u šoku jer nisu očekivali ovakav ishod: "Borila se dokle god je mogla".
Bizaran splet okolnosti
Do nesreće je došlo prije desetak dana kada je jedan posjetitelj bacio pletenu kapu u zrak. Kapu je zahvatio stropni ventilator i odbacio je kroz maleni otvor ravno u Fioninu nastambu, a ona ju je progutala. Glasnogovornica vrta Michelle Curley istaknula je kako je riječ o nevjerojatnoj slučajnosti koju vjerojatno ne bi mogli ponoviti ni da pokušaju.
Iako se Fiona prvih nekoliko dana činila dobro, ubrzo je izgubila apetit. Budući da operacija kod odraslih nilskih konja nije moguća, veterinari su je pokušali potaknuti na jelo kako bi njezin probavni sustav sam izbacio strano tijelo. Ultrazvuk je pokazao da kapa prolazi kroz tanko crijevo, a timaritelji su je čak postavili na posebnu vibracijsku platformu, posuđenu s obližnje farme konja, ne bi li potaknuli probavu. Nažalost, njezino tijelo više nije moglo izdržati, piše BBC.
Simbol upornosti i radosti
Fiona je postala globalna senzacija 2017. godine kad je na svijet došla prerano, s tek 13 kilograma, što je upola manje od dotad najmanje zabilježene porođajne težine za njezinu vrstu. Tada je preživjela unatoč svim prognozama, postavši simbolom grada Cincinnatija.
Po njoj je nazvan okus sladoleda, dobila je lik u lokalnom baletu, a gradonačelnik Aftab Pureval na platformi X poručio je kako su srca građana slomljena, ali su zahvalni što je bila dio njihovih života.
Njezina smrt, koja je nastupila prerano s obzirom na to da nilski konji u zatočeništvu žive i do 50 godina, izazvala je reakciju udruge za zaštitu životinja PETA. Poručili su kako je Fionina bolna smrt tragičan podsjetnik posjetiteljima da čuvaju svoje stvari i nikad ne bacaju predmete u blizini nastambi.
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